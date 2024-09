Robotique : La fulgurante ascension de la Chine

En matière de robotique, la Chine se positionne comme l’un des pays les plus avancés avec des pôles spécialisés en industrie robotique comme « Beijing Robotics Industrial Park » qui constitue un haut lieu de l’ingéniosité chinoise.

Des robots de toutes sortes pouvant servir dans de nombreux domaines tels que l’industrie automobile, le commerce ou encore la santé. C’est le spectacle admiratif qui est donné de voir à “Beijing Robotics Industrial Park”, un haut lieu de l’ingéniosité chinoise. Du E-Town Robot World en passant par le Centre international d’essai et d’évaluation des robots, le parc, immense de plus de 250 000 mètres carrés, fournit des services d’essai et de certification faisant autorité au niveau national et international.

« Robot World », qui y a établi un hall d’exposition permanent présente une panoplie d’applications robotiques futuristes. On peut y apercevoir un robot réalisé le processus entièrement automatisé de fabrication de crêpes chinoises, depuis la préparation des ingrédients jusqu’aux produits finaux personnalisés en fonction des préférences gustatives. Et ce n’est pas tout! Voir un robot apprêter une tasse de café, nettoyer, ranger, chanter, jouer la marionnette est aussi posible dans ce centre qui force l’admiration. Si ces avancées technologiques ne laissent pesonne indifférent, l’on pourrait toutefois se demander si avec ce développement, les robots ne vont pas finir par remplacer l’humain. Face à cette question “légitime” que beaucoup serait tenter de se poser, les ingénieurs du centre ont estimé que ce n’est pas un scénario envisageable. “Selon leur invention, les robots sont là pour collaborer avec l’homme et non prendre sa place”, ont ils clamé.

