FOCAC 2024 : De bons résultats obtenus selon le ministre chinois des Affaires étrangères

Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), directeur du Bureau de la Commission centrale des Affaires étrangères et ministre chinois des Affaires étrangères, a rencontré des journalistes chinois et étrangers, avec la ministre sénégalaise des Affaires étrangères Yassine Fall et le ministre congolais des Affaires étrangères Jean-Claude Gakosso le jeudi 5 septembre au Centre des médias pour présenter de manière exhaustive les résultats du Sommet 2024 du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC).

La Déclaration de Pékin et le Plan d’action de Pékin font partis des grands résultats obtenus lors du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC) 2024. Adoptés à l’unanimité par la partie chinoise et les réprésentants des 53 pays présents au Forum, ces deux documents tracent les nouvelles perspectives de la coopération sino-africaine. Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), directeur du Bureau de la Commission centrale des Affaires étrangères et ministre chinois des Affaires étrangères s’est rejoui de leur adoption lors d’une rencontre avec la presse nationale et internationale au cours de laquelle il a salué les “bons résultats” obtenus par le forum. Il avait à ses côtés la ministre sénégalaise des Affaires étrangères Yassine Fall dont le pays assure la coprésidence du sommet du FOCAC et Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères du Congo Brazaville qui abritera le prochain FOCAC en 2027.

Pour Mme Fall, le FOCAC 2024 a été une réussite sur tous les plans. Elle a donc salué le leadership du Président XI Jinping et l’engagement de l’ensemble des autorités chinoises qui a conduit à ces résultats. Elle a dit avoir foi en un avenir prometteur des relations sino-africaines au regard des résultats satisfaisants déjà obtenus depuis la mise en place du FOCAC.

Elle a souligné que de 2018 à 2022, le volume du commerce sino-africain est passé de 120 milliards à 282 milliards de dollars. Il devrait, a-t-elle indiqué, atteindre 300 milliards de dollars, à l’horizon 2025.

Elle a par ailleurs salué la priorisation du secteur agricole dans le programme de développement sino-africain qui a conduit à l’adoption du Plan de Développement de l’Agriculture en Afrique dont la finalité est de contribuer à la modernisation de l’agriculture africaine.

Sur le plan de la santé, elle s’est réjouie de la construction et la livraison du Centre de prévention et de gestion des maladies (CDC) par la Chine en janvier 2023 qui, combiné avec l’opérationnalisation de l’Agence africaine des médicaments (AMA), permettront de renforcer les capacités de l’Afrique.

En matière de développement durable, a relaté la ministre sénégalaise, des projets de développement utilisant des technologies chinoises de haute résolution ont été mis en œuvre en vue d’aider à la prévention des catastrophes naturelles, à la protection des ressources marines, à la lutte contre la pêche illicite, à la protection côtière, et à la promotion des énergies renouvelables.

Et même dans le sujet crucial de la paix et de la sécurité en Afrique, la Chine n’est pas reste, fait -elle remarquer. Elle apporte, a-t-elle souligné, un soutien substantiel à l’Architecture de Paix et de Sécurité de l’Union africaine fondée sur un attachement indéfectible au principe de « règlement africain aux différends africains ».

Par ailleurs, a confié Mme Fall, la réflexion est lancée pour la création d’une Académie du maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme et la cyber criminalité en Afrique avec le concours de la Chine en vue de renforcer les capacités des armées africaines.

De l’avis de la ministre sénégalaise, ces résultats tangibles seront décuplés par les “Dix actions de partenariat pour la Modernisation” que la partie chinoise a bien voulu prendre lors du présent FOCAC.

Ces actions, a-t-elle rappelé, seront mises à hauteur de 360 milliards de yuans lors des trois années à venir, dont 70 milliards d’investissement des entreprises chinoises.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin, en Chine)