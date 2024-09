Lutte contre les Maladies tropicales négligées (MTN) : Les journalistes invités à s’engager

Speak Up Africa, Children’s Investment Fund Foundation et le Programme national de lutte contre les Maladies tropicales négligées (MTN) ont organisé, le mercredi 4 septembre 2024 à Ouagadougou, une rencontre d’engagement et de plaidoyer à l’intention des journalistes sur les MTN au Burkina Faso.

Les Maladies tropicales négligées (MTN) continuent d’affecter plus d’un milliard de personnes dans le monde dont 39 % en Afrique. Malgré les possibilités de prévention et de traitement, elles restent toujours une menace pour les populations. C’est dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de plaidoyer que Mahamadi Ouédraogo, journaliste à la RTB/Radio rurale désigné champion de la lutte contre les MTN, a initiée cette rencontre le mercredi dernier. Ce rendez-vous avait pour objectif de susciter plus d’engagement des femmes et hommes de médias pour éliminer les maladies tropicales négligées à l’horizon 2030. C’était aussi l’occasion d’outiller les journalistes, animateurs d’émissions de santé et responsables de desk santé, afin qu’ils comprennent mieux les enjeux et les défis à relever pour éliminer ces maladies et qu’ils soient plus aptes à traiter la thématique des MTN.

Adama Ilboudo de l’unité de communication du Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées a fait savoir que les MTN sont un groupe de 21 maladies d’origine bactérienne, virale, parasitaire, mycosique, etc. qui sont transmissibles et touchent les populations les plus démunies. Et de poursuivre que ces maladies entraînent de graves conséquences socio-économiques. Ces MTN, bien que pouvant être prévenues et traitées, continuent de provoquer des handicaps et des complications de santé majeures. Il existe deux grands groupes de MTN : ceux à chimiothérapie préventive au nombre de cinq et les MTN à prise en charge individuelle des cas. Selon le spécialiste, la plupart de ces maladies peuvent être évitées. Et lorsqu’elles sont contractées, elles peuvent être soignées par les professionnels de la santé au Burkina Faso. Malheureusement, malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires, ces maladies continuent à sévir.

206 nouveaux cas de lèpre enregistrés en 2023

M. Ilboudo a laissé entendre qu’en plus de la dengue qui a réapparu au Burkina Faso, d’autres maladies faisant partie des MTN telles que l’ulcère de Buruli, la bilharziose lymphatique, les vers intestinaux, la rage, le trachome, l’onchocercose ou cécité des rivières, continuent à affecter les populations, surtout celles vivant en zone rurale. Pour ce qui est de la lèpre, en 2023, 206 nouveaux cas ont été enregistrés dans certaines localités du pays dont Ouagadougou. Il a par ailleurs déploré le fait que parmi ces cas, l’on rencontre des enfants atteints.

Pour plus d’efficacité des hommes et femmes de médias dans la lutte contre l’éradication de ces maladies, le Champion MTN, Mahamadi Ouédraogo a invité ses confrères s’engager auprès de lui. « Nous avons un rôle unique à jouer dans cette lutte. Nos voix, nos plumes, nos reportages peuvent faire la différence. Nous avons la capacité d’éclairer les zones d’ombre, d’attirer l’attention sur ces maladies, et de contribuer à sensibiliser nos populations sur les mesures de prévention et les traitements disponibles », a-t-il affirmé. Il s’est engagé à porter plus haut cette lutte contre les MTN. Mais se dit incapable d’y parvenir tout seul. « J’ai besoin de vous à mes côtés, chers confrères et chères consœurs. Ensemble, nous pouvons amplifier ce combat à travers nos productions journalistiques », a-t-il déclaré.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Crédit photo : Wamini Micheline OUEDRAOGO