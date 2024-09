Soutien à la production locale : vers une Task Force pour la promotion du « Consommons nigérien »

La ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Sofiane Aghaichata Guichene, la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie (FSSP), Brah Réki Djermakoye et la directrice générale du Salon de l’artisanat pour la femme (SAFEM) ont co-présidé, ce mercredi 4 septembre 2024 à Niamey, une réunion d’installation de la Task Force pour la promotion du « Consommons nigérien ».

Selon la ministre de l’Artisanat et du Tourisme, le Niger regorge de richesses, qu’elles soient culturelles, artisanales ou agroalimentaires. « Ces richesses, fruits du travail acharné de nos artisans, de nos agriculteurs et de nos petites et moyennes entreprises, sont le reflet de notre identité et de notre potentiel économique et pourtant, trop souvent, ces produits peinent à trouver leur place sur nos marchés face à la concurrence des produits importés », a-t-elle soutenu. La campagne « Consommons nigérien », a-t-elle poursuivi, se veut donc une réponse audacieuse à cette situation.

Elle vise en effet à inverser cette tendance en valorisant les produits locaux, en soutenant les producteurs et en sensibilisant les citoyens à l’importance de choisir le « Made in Niger ». Pour réussir cette campagne, Mme Guichene pense qu’il faut élaborer une stratégie claire, ambitieuse et cohérente.

« C’est pourquoi nous avons réuni ici les esprits les plus éclairés, les compétences les plus diverses et les acteurs les plus engagés pour former cette Task Force », a-t-elle expliqué. Ces derniers ont pour mission d’élaborer une feuille de route qui définira les actions concrètes à mener pour que « chaque Nigérien puisse, demain, consommer des produits qui proviennent de notre sol, de nos mains et de notre savoir-faire.

Cette feuille de route devra prendre en compte les réalités de notre économie, les défis de notre production locale et les aspirations de notre population », a-t-elle dit. Selon toujours la Ministre de l’Artisanat et du Tourisme, il s’agira de réfléchir aux mécanismes de soutien à la production locale, de promouvoir des initiatives innovantes pour renforcer la compétitivité des entreprises et de mettre en place des campagnes de sensibilisation qui toucheront toutes les couches de la société.

Pour sa part, la présidente du FSSP, Brah Réki Djermakoye a déclaré que la mise en place de cette Task Force répond à un des objectifs du Fonds qu’est la participation à la prise en charge de la mobilisation sociale dans le cadre des actions citoyennes.

« Pour mettre en œuvre cet objectif, nous avons pensé à plusieurs activités dont le

Consommons local, mais surtout le Consommons nigérien et la promotion des langues locales », a-t-elle fait savoir. Quant à la directrice générale de SAFEM, Rabi Arzika, elle a indiqué que « Consommer Nigérien est aujourd’hui une réalité en ce que le chef de l’Etat, à travers le fonds de solidarité, s’est engagé à donner du crédit aux produits nigériens. « C’est une bataille déjà gagnée », s’est-elle réjouie. Aussi, a-t-elle demandé aux membres de la Task Force d’apporter, chacun en ce qui le concerne, sa meilleure contribution dans l’élaboration de la feuille de route qui va dessiner les actions à entreprendre pour qu’il y ait plus de visibilité sur le savoir-faire nigérien.

Agence nigérienne de presse