Techniques d’enquête sur le terrorisme national et international : des magistrats maliens à l’école de l’Italie

L’Institut national de formation judicaire (INFJ) Me Demba Diallo, en partenariat avec l’université « la Scuola Sant’Anna » de Rome en Italie, organise du 2 au 5 septembre 2024 à Bamako, une session de formation au profit d’une vingtaine de magistrats-enquêteurs et chefs de parquet et de juridiction sur « les techniques d’enquête sur le terrorisme national et international ».

Cette session s’inscrit dans le cadre d’un projet de renforcement des capa-cités des juges africains, mis en œuvre par la Scuola Sant’Anna au Burkina, au Cameroun, au Tchad, au Congo, en RDC, au Mali et au Niger. Pour le ministre malien en charge de la justice, Mahamoudou Kassogué, qui a présidé la cérémonie d’ouverture, l’intensification de la lutte contre le terrorisme, au plan militaire, doit aller de pair avec le renforcement du système judiciaire face au phénomène.

« La judiciarisation des procédures à l’encontre des terroristes et autres criminels appréhendés au cours des opérations militaires, sous le contrôle et l’accompagnement des unités prévôtales, doit s’effectuer dans des conditions d’efficacité et de rigueur professionnelle requises en la matière », a-t-il soutenu. Pour ce faire, a-t-il poursuivi, la mise à niveau et le renforcement des capacités du personnel judiciaire, notamment des magistrats chargés des affaires de terro-risme, doit être une quête permanente.

Selon lui, c’est fort de cela qu’à la faveur d’une réforme majeure, le parquet spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée, a été réorganisée pour mettre un procureur spécial à sa tête. Pour sa part, le directeur général de l’INFS, Toubaye Koné, a indiqué que l’adoption de nouvelles méthodes d’investigation pour lutter contre le terrorisme est devenue indispensable, car la menace terroriste est permanente. « C’est pourquoi, il faut s’adapter en permanence et prendre en compte les évolutions des comportements des terroristes », a-t-il déclaré.

L’ambassadeur d’Italie, Stephano Antonio Dejak, a réitéré le soutien de son pays au Mali dans sa quête de souveraineté totale. Selon lui, son pays a décidé de mettre son immense expertise en matière de lutte contre le terrorisme acquis après 40 ans de combat contre le fléau de 1970 à 2000. « Depuis lors, l’Italie est le seul pays de l’Europe occidentale à ne pas être frappé par des terroristes depuis trois décennies. Ce qui démontre sa capacité à lutter efficacement contre ce fléau », s’est glorifié le diplomate malien.

L’Essor/Mali