Les Femmes de la RTB au Cœur de la Solidarité : Une Lueur d’Espoir pour les Déplacés Internes de Katarbtenga

Ce lundi, un élan de solidarité a réchauffé les cœurs à Katarbtenga, dans la commune de Pabré. Les femmes de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), sous la houlette de leur secrétaire générale, Grâce Isabellita Foro, ont procédé à une remise symbolique de vivres et de non-vivres aux personnes déplacées internes. Ce geste de générosité a permis d’apporter un peu de réconfort à ces familles en proie à des conditions de vie précaires.

Composé de 35 sacs de riz, 40 paquets de pâtes alimentaires, 5 bidons d’huile de 20 litres et de vêtements pour hommes, femmes et enfants, ce don a été accueilli avec une joie immense. À travers leurs témoignages, les bénéficiaires n’ont pas caché leur reconnaissance. « Ce geste nous montre que nous ne sommes pas oubliés. Il y a encore des gens qui pensent à nous malgré nos souffrances », confie Mariam, une déplacée interne de Katarbtenga.

Les conditions de vie dans ce site de déplacés internes restent éprouvantes. Pourtant, la résilience des familles demeure palpable. « Ce soutien nous donne la force de continuer à nous battre pour nos enfants et pour un avenir meilleur », ajoute Adama, père de cinq enfants.

Au-delà du don matériel, cet acte de solidarité témoigne de l’engagement des femmes de la RTB envers les plus démunis. « Ce geste traduit notre volonté de contribuer, à notre manière, à soulager les souffrances de nos compatriotes. C’est une responsabilité morale que nous portons tous », a déclaré Grâce Isabellita Foro lors de la remise symbolique des dons.

Ce geste s’inscrit dans une dynamique d’empathie et de soutien qui marque la mission sociale de la RTB. À travers cette action, les femmes de la RTB rappellent l’importance de l’entraide dans un contexte marqué par des crises sécuritaires et humanitaires qui fragilisent les couches les plus vulnérables de la société.

Un appel à la solidarité nationale

L’initiative des femmes de la RTB est un exemple inspirant qui appelle à une mobilisation plus large. Face aux défis humanitaires grandissants, chaque geste compte. « Nous lançons un appel à tous les Burkinabè à soutenir, autant que possible, nos frères et sœurs déplacés. Ensemble, nous pouvons leur redonner le sourire », a conclu Grâce Isabellita Foro.

Pour Benjamine Douamba , membre de la délégation spéciale de Pabré, ce don va soulager les PDI de katarbtenga et leur permettre de passer un joli réveillon de la saint-Sylvesytre.

Dans les regards des bénéficiaires, on pouvait lire un mélange d’émotion, de gratitude et d’espoir. Des vivres certes, mais surtout un puissant message : celui d’une solidarité qui transcende les épreuves.

