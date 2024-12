Promotion des droits des enfants: L’ADEP pour « zéro drogue en milieu scolaire »

Les enfants leaders champignons de l’Association d’appui et d’Eveil Pugsada (ADEP) agissent contre la toxicomanie en milieu scolaire et les violences faites aux enfants

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de leur mini projet : Renforcement des connaissances et des capacités d’agir des enfants pour lutter contre les violences faites aux enfants dans 04 quartiers de la ville de Ouagadougou, « Yam Wékré » (Eveil des connaissances), les enfants leaders champions de l’Association D’appui et d’Eveil Pugsada (ADEP) avec l’accompagnement technique et financier du Bureau international des droits des enfants (IBCR) ont organisé un tournoi de football « Zéro drogue en milieu scolaire ».

Le samedi 28 décembre 2024 à Ouagadougou à l’enceinte du terrain du lycée Mixte de Gounghin, un événement majeur a mobilisé la jeunesse burkinabè et leurs communautés autour d’une noble cause : sensibiliser sur les dangers de la toxicomanie. À travers le tournoi de football intitulé « Zéro drogue en milieu scolaire », plus de 1000 adolescents et jeunes ainsi que 500 adultes ont été engagés dans une initiative collective visant à contrer ce fléau qui gangrène la société, en particulier en milieu scolaire.

Ce tournoi dont la finale a été jouée le 28 décembre 2024, a rassemblé huit (08) équipes, dont deux équipes féminines, dans une ambiance alliant compétition sportive et message éducatif. Il a opposé l’équipe de Flèche Royale à Racine FC, la dernière a remporté le trophée lors des séances de tir aux buts. En rappel, les compétions se sont déroulées les 30 et 31 août 2024 au du lycée Mixte de Gounghin, et sur le terrain de football de Pag-la yiiri.

« Ce magnifique tournoi de football « zéro drogue en milieu scolaire » qui a réuni huit équipes dont deux équipes féminines, dans une ambiance de solidarité, d’engagement et de détermination tout le monde doit prendre conscience. Cette finale en ce jour marque la capacité collective à faire face à des défis majeurs qui menacent notre jeunesse et la communauté. Les adultes doivent renforcer leur engagement à protéger les enfants et les adolescents un environnement sécurisé, sans substance illicite. Les enfants quant à eux doivent être des modèles et refuser les tentations », a déclaré COULIBALY Mariame, Leader champion, représentante des enfants lors de la cérémonie d’ouverture.

Selon Madame Laure Chantal OUEDRAOGO, Chargée de projet à l’ADEP, la consommation de drogues en milieu scolaire au Burkina Faso est une préoccupation croissante, touchant particulièrement les adolescents et les jeunes adultes. En plus d’être source d’incivisme, de violence, de maladies, de grossesses précoces et non désirées, de vol et de viol, elle peut conduire à la déscolarisation des enfants.

A en croire, c’est 736 élèves et étudiants ont fait l’objet d’interpellation entre 2014 et 2017 pour détention et ou consommation de drogues, selon le journal l’Économiste du Faso dans son article : « toxicomanie en milieu scolaire, la riposte du ministère en charge de l’éducation ».

Les dernières données de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) montrent que la consommation de drogues touche des millions de jeunes à travers le monde. Au Burkina Faso, cette problématique s’enracine particulièrement en milieu éducatif, menaçant non seulement la santé des jeunes, mais aussi leur avenir académique et professionnel.

Les substances les plus consommées incluent l’alcool, le tabac, les solvants, le cannabis, le tramadol, le crack, la cocaïne et l’héroïne.

« Le football rassemble, et c’est en unissant nos efforts que nous pourrons vaincre les fléaux de la drogue, de l’alcool et des stupéfiants. Ce tournoi est un cri collectif pour un avenir meilleur pour nos enfants », a t’elle renchérie.

Pour Zoénabou Savadogo, Spécialiste Participation et Protection de l’Enfant à IBCR : « Le fléau de la toxicomanie chez les enfants et les jeunes est un enjeu majeur qui compromet leur santé, leur éducation, et leur avenir. Les multiples conséquences observées sont entre autres, la baisse du rendement scolaire, avec des élèves auparavant brillants présentant soudainement de mauvaises performances l’apparition de troubles psychiatriques, notamment des maladies aiguës pouvant évoluer vers des pathologies graves comme la schizophrénie, l’augmentation des comportements agressifs et de la violence en milieu scolaire à faire savoir la spécialiste.

Les facteurs contributifs à ce fléau sont entre autres ’influence des pairs et l’environnement familial, l’accessibilité accrue des substances psychoactives, notamment dans les zones d’exploitation minière, le manque de structures adéquates pour la prise en charge des jeunes consommateurs. C’est pourquoi il faut saluer l’initiative entreprise à travers le projet Yam Wékré qui vise à sensibiliser les enfants et les parents a-t-elle expliqué ».

Durant l’événement, les enfants ont présente une poésie : L’ombre des stupéfiants, la lumière de l’espoir pour expliquer les causes de la toxicomanie (influence des pairs, stress académique, curiosité) et ses conséquences (décrochage scolaire, troubles de santé mentale, violences).

Le tournoi de football « Zéro drogue en milieu scolaire » s’est avéré être une réussite tant sur le plan de la mobilisation que de la sensibilisation. Les jeunes participants ont non seulement montré leur talent sur le terrain, mais aussi exprimé leur engagement à dire NON aux drogues et à défendre un avenir meilleur.

L’espoir est que cette initiative inspire d’autres actions similaires à travers le pays, consolidant ainsi les efforts pour protéger la jeunesse burkinabè des dangers de la toxicomanie.

V.K/L.C