Lutte contre la fièvre typhoïde : la campagne de vaccination débute le 24 janvier prochain

Le ministère de la Santé a organisé, lundi 30 décembre 2024, une rencontre d’information avec les hommes de médias, en prélude au lancement de la campagne nationale de vaccination contre la fièvre typhoïde.

La campagne nationale de vaccination contre la fièvre typhoïde va se dérouler du 23 au 29 janvier 2024, sur l’ensemble du territoire burkinabé.

L’information est donnée par la Direction de la prévention par les vaccinations (DPV) du ministère de la Santé, ce lundi 30 décembre 2024, au cours d’une rencontre avec les hommes de médias à Loumbila.

Selon le représentant de la Directrice de la prévention par les vaccinations, Dombo Hien, cette campagne vise à vacciner environ 10 227 000 enfants âgés dont l’âge est compris entre 9 mois et 14 ans.

Le médecin de santé publique, Dr Soumaïla Yameogo a indiqué que plus de 11 millions 800 doses de vaccin sont disponibles, et plus de 21.400 équipes seront déployées sur le terrain.

« Notre défi est que tous les enfants de moins de 15 ans, résidents sur le territoire burkinabè, puissent être vaccinés », a-t-il déclaré.

L’administration du vaccin contre la fièvre typhoïde se fait dans les centres de santé et dans les lieux habituels de vaccination dans les districts sanitaires.

D.s