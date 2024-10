Les Forces combattantes neutralisent un autre leader terroriste

Amadou Hamadoum Cissé, alias Abou Naïm Mobbo (40 ans), cadre terroriste actif dans les régions du Sahel et du Centre-Nord, a été éliminé, le 9 septembre avec treize de ses acolytes, a appris l’AIB mercredi auprès de sources sécuritaires.

L’ex-responsable de l’application de la “charia” depuis 2019 dans les provinces du Bam et du Sanmatenga, Amadou Hamadoum Cissé, alias Abou Naïm Mobbo, a été tué par les Forces combattantes aux abords de Djibo. L’opération a eu lieu, le 9 septembre 2024, lors d’une opération aéroterrestre, au cours de laquelle 14 terroristes, dont trois cadres, ont été neutralisés. Abou Naïm Mobbo était également spécialisé dans la pose d’engins explosifs improvisés, en mécanique automobile et dans le vol de gros engins. Selon nos sources, la neutralisation du natif de Woba-Tila, commune de Tongomayel, constitue une perte importante pour le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM). En effet, nos interlocuteurs précisent qu’Amadou Hamadoum Cissé, alias Abou Naïm Mobbo, était l’un des grands spécialistes dans la maintenance des véhicules du GSIM. Régulièrement, les Forces combattantes liquident des leaders terroristes dans leurs zones d’action dans l’objectif de ramener la paix et la sécurité partout au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina