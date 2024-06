Ce dimanche 9 juin 2024, une équipe de la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) a mené une opération réussie dans le quartier Samandin de Ouagadougou, aboutissant à la saisie d’une centaine de cartons de poulets avariés.

Cette intervention témoigne de l’engagement continu de la CNLF à protéger la santé publique et à lutter contre la fraude. L’opération, conduite avec efficacité, a permis de retirer du marché une quantité significative de produits impropres à la consommation. Les poulets saisis présentaient des signes évidents de dégradation, posant un risque sérieux pour la santé des consommateurs.

Grâce à l’action rapide de la CNLF, ces produits dangereux ne seront pas distribués. Après la saisie, les poulets avariés ont été immédiatement convoyés et remis au responsable du parc animalier de Ziniaré. Cette initiative vise à assurer une gestion responsable des produits saisis, en évitant leur simple destruction et en les mettant à disposition des animaux du parc.

Une telle démarche permet de minimiser les déchets tout en contribuant au bien-être des animaux. Les autorités encouragent les citoyens à rester vigilants et à signaler toute activité suspecte liée à la vente de produits alimentaires. La coopération du public est essentielle pour garantir le succès des opérations de contrôle et pour maintenir la santé et la sécurité de la population.

CNLF