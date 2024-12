Ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale : 112 personnes physiques et 14 personnes morales décorées

La ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Passawendé Pélagie Kabré/Kaboré, a présidé la cérémonie de décoration des agents de son département, des personnes morales et remis des présents à des agents admis à faire valoir leur droit à la retraite, vendredi 20 décembre 2024, à Ouagadougou.

«Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons officier de l’Ordre de l’Etalon, officier de l’Ordre de mérite, chevalier de l’Ordre de l’Etalon, chevalier de l’Ordre de mérite… ». Cette formule, 112 personnes physiques et 14 personnes morales l’ont reçue de personnalités pour les distinguer lors de la cérémonie de décoration du ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, vendredi 20 décembre 2024, à Ouagadougou. L’évènement a été présidé par la ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Passawendé Pélagie Kabré /Kaboré, au sein du département. Selon la première responsable du département de l’action humanitaire et de la solidarité nationale, ce sont : une médaille d’officier de l’Ordre de l’Etalon, 22 médailles de chevaliers de l’Ordre de l’Etalon, deux médailles d’officiers de l’Ordre du mérite burkinabè, 26 médailles de chevaliers de l’Ordre du mérite burkinabè et 75 médailles de chevaliers des Ordres spécifiques du mérite de la santé et de l’action sociale dont une à titre exceptionnel, qui ont été décernées. «Tous les récipiendaires se sont illustrés par leur engagement exemplaire, leur courage et leur humanité. Leur travail souvent dans l’ombre fait une différence considérable dans la vie de milliers de personnes. Ils sont les véritables héros de notre société, ceux qui portent l’espoir là où il y en a parfois plus », a déclaré la ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale. Elle a « chaleureusement » exprimé sa « profonde » gratitude à tous les agents et les partenaires du département qui se battent sans relâche pour apporter aide et soutien à ceux qui en ont le plus besoin. « Votre travail est essentiel et votre dévouement ne passe pas inaperçu. Ensemble, nous avons la responsabilité de bâtir un avenir meilleur où la dignité humaine est respectée et où chacun a la chance de s’épanouir », a indiqué Mme Kabré. Elle a, par ailleurs, salué la présence de son collègue de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, lors de la cérémonie de distinction.

Hommage aux retraités

« Le fruit le plus agréable et le plus utile au monde est la reconnaissance », a-t-elle cité Ménandre, l’auteur comique grec d’ Athènes du début de l’époque hellénistique et disciple du philosophe Théophraste. Par cette citation, Passawendé Pélagie Kabré/Kaboré a reconnu le mérite des retraités qui ont, à ses dires, donné le meilleur d’eux-mêmes et laissé un bel héritage derrière eux. « Ainsi, nous rendons un hommage particulier à nos retraités qui, par leur sagesse, leur dévouement et leur abnégation au travail, continuent d’inspirer les générations actuelles et futures. Nous leur témoignons notre gratitude pour leur contribution inestimable à notre société. Je vous souhaite une agréable et paisible retraite », s’est-elle adressée aux agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. La ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale a rappelé que ces distinctions ne sont pas de simples médailles mais le symbole de la reconnaissance, du respect pour le travail acharné et des sacrifices consentis. « L’action sociale n’est pas une mission mais un appel à une vocation sociale et humanitaire », a prévenu Mme Kabré. La récipiendaire, Rasmata Nebié/Moyenga, conseillère en promotion du genre a bénéficié de la médaille de chevalier de l’Ordre du mérite burkinabè, avec agrafe « promotion de la femme ». « C’est un sentiment de fierté et de reconnaissance à l’endroit des autorités qui ont cru en moi et m’ont distinguée. Je dédie cette médaille à ma famille et à mes collègues. Je prie Dieu que ces derniers qui ne sont pas encore décorés puissent l’être », a laissé entendre Mme Nebié.

Boukary BONKOUNGOU