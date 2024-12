Primature : Pogdnaba Christian Zongo prend les commandes

Le directeur de cabinet du Premier ministre, monsieur Mamadou Dembélé, a procédé, ce vendredi 20 décembre 2024, à l’installation officielle de monsieur Pogdnaba Christian Zongo dans ses nouvelles fonctions de directeur de la communication et des relations publiques de la Primature.

Il a été nommé en Conseil des ministres, le 18 décembre 2024, succédant ainsi à Jean Victor Ouédraogo, qui aura passé plus de deux ans à ce poste. Dans son discours de prise de fonction, le nouveau directeur en charge de la communication a exprimé toute sa reconnaissance et sa gratitude aux plus hautes autorités pour la confiance placée en lui et affirmé sa détermination et son engagement pour l’accomplissement de sa mission. « Je n’ignore pas la matière pour laquelle, je suis appelé. Elle est complexe et mouvante, délicate et précieuse comme chaque citoyen de cette nation que nous avons le devoir de servir au quotidien », a affirmé Pogdnaba Christian Zongo. Évoquant la mission qui lui a été confiée à la tête de la DCRP Primature, il a affirmé qu’elle consistera à dérouler une communication juste, suffisante et sobre pour la visibilité et la lisibilité des activités de l’institution. Pour l’atteinte de cet objectif, il a souhaité une excellente collaboration avec les directeurs en charge de la communication des autres ministères ainsi qu’avec tous les acteurs de l’information et de la communication. Pogdnaba Christian ZONGO a également salué le travail accompli par son prédécesseur, Jean Victor Ouédraogo, tout en lui adressant ses vœux de succès pour la suite de sa carrière. Dans son discours d’au revoir , le directeur sorti, Jean Victor Ouédraogo, a remercié toute l’équipe de la DCRP avec laquelle il a collaboré, ainsi que tous les Premiers ministres qui lui ont fait confiance pour cette fonction.

Jean Victor Ouédraogo, dans une déclaration empreinte de modestie, a souligné son engagement sans faille dans ses fonctions durant ses deux années. « Quant aux résultats, je ne suis pas le mieux qualifié pour dresser un bilan. Toutefois, je peux affirmer que durant mes deux années de fonction, nous avons été présents dans tous les combats, tous les défis, tous les rendez-vous, tous les événements et activités où la présence de l’autorité était requise, de jour comme de nuit, à l’intérieur comme à l’extérieur », a souligné Jean Victor Ouédraogo.

DCRP/Primature