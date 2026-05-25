Tarif zéro Chine-Afrique : Une nouvelle fenêtre d’opportunités pour le commerce africain

Un séminaire sur le thème « Tarif zéro : une nouvelle voie pour un nouveau séjour de la communauté d’avenir partagé Chine-Afrique tous temps pour la nouvelle ère » a été organisé le vendredi 22 mai 2026 à Pékin en Chine. Plusieurs ambassadeurs et représentants de gouvernements africains ont pris part à la rencontre.

Entrée en vigueur le 1er mai 2026, la politique de tarif zéro douanier constitue un pas important dans la coopération entre la Chine et l’Afrique. Il était à l’ordre du jour d’un séminaire qui a réuni de hautes personnalités chinoises et des ambassadeurs de plusieurs pays africains le vendredi 22 mai 2026 à Pékin en Chine. Les échanges ont porté sur le thème « Tarif zéro : une nouvelle voie pour un nouveau séjour de la communauté d’avenir partagé Chine-Afrique tous temps pour la nouvelle ère ».

La plupart des intervenants africains qui ont pris la parole lors de cette rencontre sont unanimes que cette mesure présente plusieurs atouts majeurs pour leurs pays. Tout d’abord, ils ont souligné c’est un modèle de coopération sud-sud. Pour eux, en ouvrant le marché chinois de plus de 1,4 milliard de consommateurs, la Chine offre un modèle de commerce solidaire et gagnant-gagnant entre elle et les pays du sud.

Le deuxième atout qu’ils ont relevé est qu’à travers cette mesure, la Chine offre une intégration des économies plus accrues. « Plus les pays africains auront accès au marché chinois, plus nos économies seront intégrées et interconnectées. Ce qui renforcera davantage nos relations bilatérales », a relevé un des diplomates africains présent à la rencontre. Pour lui, grâce à cette politique, les pays africains sortiront progressivement des marchés classiques pour diversifier les marchés et tirer davantage profit du développement des nouvelles technologies pour une industrialisation plus poussée de leurs économies.

Prenant la parole à l’ouverture du séminaire, le vice-ministre des Affaires étrangères de la Chine, Miao Deyu, a noté que son pays est le seul à avoir accordé le tarif douanier zéro à tous les pays africains ayant des relations bilatérales avec Beijing. Ce qui constitue selon lui une nouvelle fenêtre d’opportunités pour le commerce africain. « Cette mesure, entrée en vigueur depuis le 1er mai 2026, constitue une opportunité pour développer l’agriculture et l’industrie de transformation africaine », a-t-il indiqué. Tout en soulignant que la Chine demeure un partenaire crédible et fiable de l’Afrique, il a appelé à la matérialisation d’une approche systémique pour le renforcement de la coopération entre la Chine et le continent africain. Le Burkina Faso a été représenté à cette rencontre par son Ambassadeur Daouda Bitié.

Nadège YAMEOGO