Inauguré en juin 2021 sous l’impulsion du président Xi Jinping, le musée du Parti communiste chinois (PCC) constitue un lieu central de l’éducation idéologique et de transmission des valeurs du communisme chinois. Dans le cadre du programme 2026 du CIPCC, les participants ont visité le musée le jeudi 21 mai 2026.

Edifié sur un espace de 147.000 mètres carrés, avec un compartiment phare de 7 étages au-dessus et 3 en sous-sol, le musée du Parti communiste chinois situé à Beijing, immortalise et enseigne l’histoire centenaire et glorieuse du Parti Communiste Chinois. Dans le hall d’accueil, on peut apercevoir une fresque murale avec un fond de la Grande Muraille, long de 40 mètres et haut de 15 mètres, qui symbolise la force du PCC, pilier qui libéra la Nation chinoise, fonda la République Populaire, délivra le peuple de la pauvreté et fit du pays, une puissance économique mondiale.

Sur une longueur d’exposition de 3.500 mètres, plus de 2.500 photos et 4.500 objets historiques retracent de manière spectaculaire et sensationnelle l’histoire de la lutte inlassable du Parti, ses sacrifices, ses explorations, ses stratégies et ses efforts pour améliorer la vie du peuple. De la révolution de Mao Zedong à la gouvernance du Président Xi Jinping, c’est toute la trajectoire du communisme chinois marquée par des objectifs de lutte centrés sur une cause noble et légitime qui est retracée dans ce sanctuaire de l’histoire. Des canons de l’artillerie de l’armée rouge aux spécimens des nouvelles technologies ferroviaires, maritimes, militaires, aéronautiques et spatiales mises au point sous Xi Jinping, en passant par les types de matériels et les images des actions de l’ère des travaux de l’autosuffisance alimentaire, de l’industrialisation et de la croissance économique sous Deng Xiaoping, Jiang Zemin puis Hu Jintao, l’exposition présente de façon panoramique et épique le parcours jalonné de succès héroïques au cours des 100 ans du PCC et des 76 ans de la République Populaire de Chine.

Le musée du PCC consacre une salle entière au récit poignant de la Longue Marche, chapitre décisif de la révolution chinoise. En octobre 1934, l’Armée rouge entama une retraite stratégique devant l’avancée des troupes du kuomintang lors de la cinquième campagne d’encerclement. La bataille du fleuve Xiang, particulièrement meurtrière, témoigne de l’extrême sacrifice consenti par ces combattants révolutionnaires. Cette marche forcée de près de dix mille kilomètres à travers les territoires les plus hostiles de Chine reste gravée dans la mémoire collective. Cent mille combattants quittèrent les bases révolutionnaires du Sud. Après avoir traversé montagnes et marécages dans des conditions inhumaines, seulement huit mille survivants parvinrent à Yan’an en 1935.

Le leadership visionnaire de Mao Zedong

L’exposition souligne plusieurs dimensions fondamentales de cet événement dont le leadership visionnaire de Mao Zedong qui permit de transformer cette retraite forcée en une marche décisive vers la victoire.

Le musée du Parti communiste chinois retrace également avec précision les étapes décisives de la fondation de la République populaire de Chine comme la conférence de Wayaobu dans le Shaanxi tenue en 1935, lors de laquelle le Comité central du PCC prit la décision stratégique d’établir un front uni national contre l’envahisseur japonais.

Le 7e congrès du Parti, tenu à Yan’an en 1945 et qualifié de « Congrès de l’unité et de la victoire », marqua un tournant décisif. La pensée de Mao Zedong fut officiellement adoptée comme ligne directrice du Parti et inscrite dans ses statuts. Après la capitulation du Japon, Mao se rendit à Chongqing pour négocier avec le Kuomintang, aboutissant à l’accord du 10 octobre 1945. Cependant, la rupture unilatérale de cet accord par le Kuomintang et le déclenchement de la guerre civile imposèrent au PCC d’engager la guerre de libération. Grâce à une stratégie militaire rigoureuse, l’armée populaire de libération remporta les trois grandes campagnes décisives (Liaoshen, Huaihai et Pingjin), mettant hors de combat plus de 1,54 million de soldats nationalistes.

La campagne du Yangtsé en 1949, avec le passage en force du fleuve par un million de soldats et la prise de Nanjing, scella définitivement la victoire révolutionnaire. Le 1er octobre 1949, sur la place Tian’anmen, Mao Zedong proclama solennellement la fondation de la République populaire de Chine, marquant l’avènement d’une nouvelle ère pour le peuple chinois. Aux côtés des autres dirigeants historiques comme Zhu De, Liu Shaoqi, Zhou Enlai et Ren Bishi, il inaugurait ainsi un chapitre majeur de l’histoire contemporaine chinoise.

Pour changer rapidement le visage de la Chine et en réponse à l’enthousiasme croissant du peuple pour la construction socialiste, en 1958, le Parti central a formulé la ligne générale pour « faire un grand effort, viser plus haut, et construire le socialisme plus rapidement, mieux économiquement ».

Le Comité central du Parti élabora et mis en œuvre plusieurs stratégies de développement, telles que l’essor scientifique et éducatif du pays et le développement durable. Sous Hu Jintao en 2010, le volume économique de la Chine s’est hissé au deuxième rang mondial, marquant un grand pas en avant dans le développement économique et social.

Le troisième niveau du musée est entièrement consacré à la pensée et à l’œuvre du Président Xi Jinping mettant en lumière les réformes et la vision stratégique qui ont propulsé la Chine dans une nouvelle ère de prospérité et d’innovation.

En visitant le musée du PCC, une conviction se dégage. Celle selon laquelle la discipline, la planification et la vision collective demeurent des piliers essentiels pour tout projet national de développement durable.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)