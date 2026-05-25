Présidence du Faso : Le Médiateur de la CEDEAO auprès de l’AES plaide pour une coopération exemplaire entre les deux espaces

Le Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu en audience dans la matinée du lundi 25 mai 2026, le Médiateur de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) auprès de la Confédération des États du Sahel (AES), M. Lansana KOUYATÉ.

« Nous avons parlé de sujets assez complexes qui touchent la sécurité, la stabilité de nos pays », indique le Médiateur de la CEDEAO auprès de l’AES à l’issue de l’audience avec le Chef de l’État.

En tant que Médiateur, M. Lansana KOUYATÉ dit plaider pour une coopération exemplaire entre la CEDEAO et la Confédération AES pour le bien-être des populations. Il faut donc, selon lui, travailler à maintenir une coopération entre les deux entités ; « une coopération nécessaire par les discussions géographiques. Après tout, la géographie unit ces deux entités, l’AES et la CEDEAO », rappelle-t-il.

Il s’agit surtout, selon M. KOUYATÉ de permettre aux populations de continuer à aller de part et d’autre. « Alors le Président a donné des instructions (…), des instructions qui sont éclairées et je crois que nous en profiterons abondamment », ajoute M. Lansana KOUYATÉ.

Direction de la communication de la Présidence du Faso