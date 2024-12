Primature : le nouveau directeur de cabinet, Mamadou Dembélé, a pris fonction

Le secrétaire général de la Primature, Abdou-Salam Gampéné, a installé le nouveau directeur de cabinet du Premier ministre, Mamadou Dembélé, dans ses fonctions, ce vendredi 20 décembre 2024, à Ouagadougou. Il remplace à ce poste monsieur Ferdinand Ouédraogo qui y a passé près de deux ans.

Nommé en Conseil des ministres, le 18 décembre 2024, le nouveau directeur de cabinet du Premier ministre, Mamadou Dembélé, a été installé dans ses fonctions, ce vendredi 20 décembre 2024. A cette occasion, il a traduit sa reconnaissance aux plus hautes autorités du pays, notamment au Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, pour sa nomination. Cette marque de confiance, a-t-il dit, renforce son engagement et sa détermination à toujours donner le meilleur de lui-même, pour la réussite de sa mission au service de l’Etat burkinabè. Il a exprimé ses souhaits et ses espoirs de constituer une équipe solide, soudée, efficace et performante, en vue de faciliter la gestion de la mission de conduire l’action gouvernementale qui incombe au Premier ministre, chef du gouvernement. « Je formule le vœu qu’ensemble, avec nos compétences, nos expertises et nos expériences diverses et avec la force de nos réseaux relationnels, nous puissions prendre en charge l’ensemble des défis majeurs auxquels nous serons amenés à faire face à tout moment », a-t-il affirmé. Il a par ailleurs rendu un hommage à son prédécesseur pour l’important travail abattu à la tête du cabinet.

Dans son allocution d’adieu, Dr Ferdinand Ouédraogo a félicité son successeur pour sa nomination et esquissé un bilan de sa gestion qui a été marqué par la conception et la mise en œuvre de plusieurs projets et réformes, conformément à la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. C’est le cas du projet de mise en place des Comités de veille et de développement (COVED), l’organisation des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), la mise en place et l’animation d’un dispositif de secrétariat d’urgence au sein de la Primature pour diligenter le traitement des dossiers très urgents du gouvernement. Au nombre des acquis, il a également cité la banque de textes de près de 15 000 documents (lois, des décrets, des arrêtés, des circulaires, des traités internationaux, etc.) qui constitue un tableau de bord important du Premier ministre pour des prises de décisions cohérentes et pertinentes, conformément aux textes. Le secrétaire général de la Primature, Abdou-Salam Gampéné, a rendu « un hommage mérité » au directeur de cabinet sortant, Dr Ferdinand Ouédraogo, pour les acquis engrangés sous sa houlette, et lui a souhaité une bonne suite de carrière. Après avoir réitéré ses félicitations au directeur de cabinet entrant, Mamadou Dembélé, il a marqué sa disponibilité et celle du personnel de la Primature à l’accompagner en vue de la réussite de sa mission.

DCRP/Primature