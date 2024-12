Grand prix hippique du président du Faso : Vendes, 1er dans le palmarès

Le cheval Vendes, du propriétaire Rachid Nacoulma, a remporté, samedi 21 décembre dernier, à l’hippodrome du quartier Hamdalaye à Ouagadougou, le Grand prix du président du Faso.

Un cheval blanc offert au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, par le président de la Fédération burkinabè des sports équestres, Rachid Nacoulma. Tel a été le clou de la 1re édition du Grand prix du Président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré. La compétition proprement dite a regroupé dans la catégorie Locale 17 concurrents. Chacun avec la ferme volonté d’inscrire son nom en premier dans le palmarès de la compétition. Le temps clément en cette période a ainsi permis aux chevaux d’avaler le circuit fermé de

2 800 mètres sans couac. Aprement disputé, c’est le cheval porteur du dossard 1, Vendes, monté par Nourou Kaboré et appartenant au président de la FBSE Rachid Nacoulma qui a ravis la vedette à Wend Kouni d’Aldo Yaméogo guidé par le jockey Moazou Koanda. Pour son sacre, Vendes a remporté en plus du trophée, la somme de 500 000 F CFA. Il a reçu son prix des mains du directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin Medah, représentant le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Quatre autres courses ont meublé la soirée. Dans l’épreuve entre écuries de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso chez les Talons, ce sont les chevaux de la capitale qui ont fait montre de rapidité en remportant le trio, respectivement par Pengwendé, Pablo et Bagoni Shee Allah. Un trophée plus 250 000 F CA a récompensé le vainqueur. 10 partants étaient sur la ligne de départ dans la catégorie chevaux nés au Burkina pour un plat de de résistance de 1 400 mètres.

Là, c’est le jockey Rachid Zoungrana et son cheval Arzouma qui ont mis tout le monde d’accord en décrochant le trophée et la somme de 200 000 F CFA destinés au vainqueur. Publicité de Bobo Dioulasso n’a pas eu d’égal chez les Poulains en coiffant les 15 autres concurrents en arrivant seul sur la ligne d’arrivée pour une prime de 250 000 F CFA plus un trophée. Il a été imité chez les Métisses par le cheval Wend Konta Wagner du jockey Nassirou Ouédraogo avec les mêmes récompenses. « Satisfait » du bon déroulement de l’activité, le président de la FBSE, Rachid Nacoulma, a expliqué que la compétition a été organisée pour soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), qui se sacrifient pour défendre l’intégrité du territoire. Il a salué leur courage et leur dévouement dans cette guerre contre le terrorisme. Il a appelé à la solidarité et à l’union pour une victoire contre les terroristes. Et pour montrer l’exemple, il a remis au nom de sa structure une enveloppe de

250 000 F CFA pour agrémenter les fêtes de fin d’année des enfants démunis de l’arrondissement 2, arrondissement qui abrite l’hippodrome d’Hamdalaye.

Yves OUEDRAOGO