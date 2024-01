Musique de film : L’Association lueur d’espoir pour tous forme des artistes

L’Association Lueur d’espoir pour tous (ALET) a organisé une cérémonie de remise d’attestations de formation en musique de films à des artistes le samedi 6 janvier 2024 à Ouagadougou.

Yvette Somda est vocaliste dans un orchestre de la place. Dans un passé récent, elle ne pouvait pas s’imaginer que la belle voix dont elle dispose peut servir à construire la musique d’un film. Dans la soirée du samedi 6 janvier 2024, sa voix a pourtant été utilisée pour la musique du film « La longue marche du caméléon » de Idrissa Ouédraogo. Cela est possible grâce à l’Association lueur d’espoir pour tous (ALET) qui lui a offert une formation en musique de films. En plus de Yvette Somda, une dizaine d’artistes ont bénéficié de cette formation financée par le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT). Ils ont tous recu leurs parchemins le samedi 6 janvier 2024 à Ouagadougou.

Aux dires de l’initiateur et formateur Adama Dembélé Dezoumba, cette formation visait à combler un vide. En effet, a-t-il expliqué, le Burkina Faso bien qu’étant « la capitale du cinéma africain » ne disposait pas jusque-là d’artistes spécialisés en musique de film. « Pour leurs films, les producteurs étaient obligés de chercher sur le net des musiques qui ne sont pas soumis à des droits d’auteurs », a-t-il déploré. Mais il s’est réjoui que grâce au FDCT qui a accepté accompagner l’initiative, les producteurs burkinabè pourront désormais solliciter leurs compatriotes pour les musiques de leurs films. Etant lui-même artiste musicien parcourant le monde pour participer à des ciné-concerts, Adama Dezoumba se disait « frustré » qu’une telle activité ne puisse pas être organiser dans son pays. Toute chose qui l’a motivé davantage à organiser cette formation qui a concerné des musiciens déjà professionnels. « Notre objectif n’était pas de former des gens à la musique mais de prendre des gens qui sont déjà des professionnels et les former à utiliser leur art pour accompagner les images d’un film avec le son », a-t-il indiqué.

Dans son projet, Adama Dezoumba a été soutenu par sa femme Rosine Dembélé, comédienne, productrice et présidente de l’Association lueur d’espoir pour tous (ALET). Elle s’est dit émue de voir ce projet aboutir après environ une année de mise en œuvre. Pour le couple Dembélé, la musique de film est une nouveauté qu’ils entendent inculquer au Burkina Faso. Leur rêve est qu’un jour, la musique de film soit au FESPACO. Pour l’heure, ils entendent travailler à développer la discipline au « pays des Hommes intègres » en formant le maximum de jeunes. A cet effet, ils auront besoin de « bons samaritains » comme le FDCT à qui ils ont traduit leur reconnaissance pour avoir accepté financer la présente formation.

Pour le représentant du FDCT Jean Yves Sawadogo, la formation initiée par l’Association lueur d’espoir pour tous revêt un caractère pertinent et structurant. « Il répond à un des objectifs spécifiques de notre stratégie nationale de la culture et du tourisme à savoir l’accroissement de la création sur le plan national, sous-régional et international des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de qualité », a-t-il fait savoir. Il s’est dit ravi des résultats obtenus par le projet au regard de la « belle » prestation qui a été servie par les bénéficiaires à la cérémonie de clôture. M. Sawadogo a dit espéré qu’ils pourront intégrer des structures qui œuvrent dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel. Toute chose qui va permettre de lutter contre la pauvreté dans le pays.

Nadège YAMEOGO