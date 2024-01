Pédiatrie Charles de Gaulle : L’ambassade du royaume d’Arabie Saoudite organise une campagne médicale de chirurgie gratuite 

L’ambassade de l’Arabie Saoudite au Burkina Faso a lancé le lundi 08 janvier 2024 une campagne médicale de chirurgie au profit des enfants âgés 0 à 14 ans au Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou.

Durant une semaine, du 8 au 15 janvier 2023 environ 100 enfants âgés de moins 15 ans souffrant de malformation seront pris en charge gratuitement à l’hôpital Charles de Gaulle de Ouagadougou. L’initiative est de l’ambassade de l’Arabie Saoudite au Burkina Faso qui intervient à travers le centre du Roi Salmane pour le secours et l’action humanitaire. En effet, une équipe de volontaires saoudiens de la Santé dudit centre a effectué le déplacement de Ouagadougou afin de réaliser la campagne médicale de chirurgie. Ainsi durant donc une semaine l’équipe saoudienne et celle du Burkina Faso travaillerons en tandem pour de soulager des enfants souffrants.

La cérémonie de lancement s’est tenue le lundi à Ouagadougou, en présence du chargé d’affaire à l’embrassade du royaume d’Arabie Saoudite au Burkina Faso, Mohammed Aljohani , de la directrice générale de l’offre de soin, Professeur Nessiné Nina Somé qui a représenté du ministre en charge de la santé et la directrice générale du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle Cyrille Priscille Kaboret.

« Le Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle est débordé du point de vue des interventions et cette campagne va permettre d’évacuer le nombre de patients qui sont en attente d’intervention » d’après la représentante du ministre en charge de la santé.

De son, l’avis, au-delà des soins sanitaires, la tenue de cette campagne montre la volonté du partenaire saoudien à accompagner le Burkina Faso.« Plusieurs campagnes avaient été programmées au mois d’octobre 2023, mais en raison de la situation sécuritaire du pays ces campagnes n’ont pas eu lieu », a expliqué le Pr Somé.

Des patients déja opérés

Pour directrice générale du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle Cyrille Priscille Kaboret cette campagne est la campagne est la bienvenue. Mme Kaboret a exprimé sa volonté faire progresser cette collaboration vers la concrétisation d’un partenariat avec le centre afin de prendre en charge le maximum d’enfants malades.

Le chef de service de chirurgie pédiatrique de l’hôpital, Professeur Ouédraogo a pour sa part expliqué que bien que l’hôpital regorge d’expert, il est important de semer les graines de la collaboration avec des experts d’autre contrés. « Par ce que quand on échange, on bénéficie en expériences et nous gardons espoir qu’à la suite de cette mission nous pourrons partager un certain nombre de problèmes avec les partenaires afin de trouver des solutions » a détaillé le Pr Ouédraogo.

Au premier jour de la campagne, certains patients ont déjà été opérés. Assise au chevet du lit de son fils de moins de deux ans, opérer ce matin avec succès, Daré florence sourire aux lèvres n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude à l’endroit des ‘’donateurs’’. « Mon bébé n’arrivait pas faire ses besoins, mais grâce à cette intervention, je crois qu’il aura la guérison ; en tout cas je suis déjà satisfaite que mon enfant ait été soigné gratuitement, je remercie vraiment tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette campagne »

Le service de chirurgie pédiatrique à l’hôpital Charles de Gaulle a débuté ses activités chirurgicales en 2004. Selon les responsables, il totalise environ 4000 interventions par an en raison de 333 interventions par mois. En 2019 il a été classé meilleur service de chirurgie Par l’association burkinabè des administrateurs des services de santé (ABASS).

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info

Légende :

Photo1 : environ 100 enfants âgés de 00 à 14 ans seront pris en charge gratuitement.

Photo 2 : représente du ministre en charge de la santé Professeur Somé Nessiné Nina, « cette campagne va permettre d’évacuer le nombre de patients qui sont en attente d’intervention. »

Photo 3 : directrice générale du Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle Cyrille Priscille Kaboret « mon souhait est de faire progresser cette collaboration vers un partenariat »

Photo4 : chef de service de chirurgie pédiatrique de l’hôpital Charles de Gaulle, Professeur Ouédraogo « quand on échange, on bénéficie en expériences et nous gardons espoir qu’à la suite de cette mission, nous pourrons partager un certain nombre de problèmes avec les partenaires afin de trouver des solutions »

Photo 5 : Mère d’un enfant ayant bénéficié de la prise en charge, Daré florence « je remercie vraiment tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette campagne »