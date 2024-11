Niger : des centaines d’insurgés déposent les armes à Agadez

Le gouverneur d’Agadez, le général Ibra Boulama Issa, a présidé, le mercredi 27 novembre 2024 au camping municipal de la ville, une cérémonie de remise d’armes par des fronts armés actifs dans le Nord du pays.

Il s’agit du Mouvement pour la justice au Niger (MJRN) de Adam Tcheké et du Front patriotique de libération (FPL), dirigé par Barkay Taher qui affirment répondre aux appels du Président du CNSP, le général Abdourahamane Tiani. L’arsenal exposé comprend des armes collectives, des armes d’assaut, des munitions, des explosifs et des projectiles. Des dizaines d’ex-combattants estimées à 400, selon un des responsables du front, ont été démobilisés.

Outre des membres des forces des deux mouvements, des éléments de l’Union des forces patriotiques pour la refondation de république (UFPR), l’ancien front de Mahmoud Sallah, cantonnés depuis plus d’un an à Dirkou sont rentrés dans le rang.

Le gouverneur d’Agadez s’est réjoui de ce geste plein de patriotisme en soulignant l’engagement du Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le général Abdourahamane Tchiani, pour la consolidation de la paix. Les chefs des ex-fronts ont fait preuve de leur engagement à participer à la construction du pays.

La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives et coutumières et des leaders communautaires de la zone. Elle est le résultat d’un processus qui a impliqué de nombreux leaders du Kawar, du Manga et de l’Air. En rappel, il y a quelques semaines, des défections avaient été enregistrées dans le rang des groupes armés, en plus de l’annonce de destitution de Mahmoud Sallah, un des dirigeants de ces fronts actifs dans la partie Nord-Est du pays.

Agence nigérienne de presse