Nigéria : l’absence d’électricité déstabilise écoles et commerces

Au Nigéria, la crise énergétique continue de perturber la vie des citoyens, posant des défis sérieux à l’éducation et aux affaires. Près de la moitié des plus de 200 millions de Nigérians sont connectés à un réseau électrique national qui peine à fournir une électricité suffisante. Dans les communautés rurales et défavorisées, l’absence totale de connexion laisse des millions de personnes sans électricité, détériorant leur qualité de vie et compromettant leur avenir.

Cette pénurie énergétique menace particulièrement l’avenir des jeunes, qui ne peuvent pas accéder à une éducation moderne et technologique. Les coupures de courant fréquentes forcent les habitants des communautés rurales à utiliser des générateurs privés alimentés au diesel ou à l’essence. Toutefois, la suppression récente des subventions pétrolières a considérablement augmenté les coûts du carburant, mettant les foyers, les écoles et les entreprises sous une pression financière croissante.

Dans un pays bénéficiant de beaucoup de soleil toute l’année, l’énergie solaire apparaît comme une solution prometteuse. Cependant, attirer des investisseurs pour financer des projets solaires à grande échelle demeure un défi majeur. En attendant, des millions de Nigérians continuent de vivre avec une électricité insuffisante, cherchant désespérément des solutions pour s’adapter à cette situation difficile.

