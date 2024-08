Non-respect du poids du pain à Ouagadougou : des boulangers épinglés

L’Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) a organisé, dans la nuit du 16 au 17 août 2024 à Ouagadougou, un contrôle inopiné dans certaines boulangeries de la capitale pour s’assurer du poids du pain servi aux clients.

Selon l’arrêté n°2022-00264/MDICAPME/SG/DGRCP portant fixation des prix de vente de la baguette de pain, les prix et le poids de la baguette de pain sont fixés comme suit sur toute l’étendue du territoire national. Poids : 160 g et prix : 150 F CFA. Cependant, de nombreuses voix s’élèvent du côté des clients pour dénoncer le non-respect du poids par les boulangers. Pour s’assurer du respect de la mesure, trois équipes de l’Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) ont effectué des sorties

inopinées dans la ville de Ouagadougou dans la nuit du 16 au 17 août 2024. Trois zones ont été ciblées. La zone de Ouaga 2000, l’axe Ouahigouya et l’axe Kamboisin. Embarqué avec l’équipe de la zone de Ouaga 2000, nous nous sommes rendus dans le quartier

Nagrin et Tengandogo où six boulangeries ont été contrôlées.

Il s’agit de la boulangerie Basnéré Amina, du Royal bon pain, Boulangerie pâtisserie Nana, la boulangerie Saint Philippe de Nagrin, la boulangerie Wend Konta de Tengandogo et de la Baguette du Faso de Nagrin. Selon le contrôle effectué, si dans certaines boulangeries les poids sont acceptables chez d’autres, injonction a été donnée de ne pas vendre le pain, car les poids sont en deçà des normes. Néanmoins, toutes les boulangeries ont reçu des convocations pour venir s’expliquer sur ces manquements. Du côté des boulangers, la pilule est amère à avaler. Ils ne s’attendaient pas à un contrôle de l’ABNORM et leur stratégie de défense est l’ignorance. « Nous avons toujours vendu le pain sans savoir que le poids normal n’est pas respecté. Car, aucun client ne s’est déjà plaint », soutient le distributeur de pain à la Baguette du Faso, Souleymane Bélémlilga. A la boulangerie Wend Konta, c’est le principe de coupure des pétrins qui est indexé.

« La machine coupe vingt pâtes de pain lorsque nous mettons le plateau de pétrin. Après la coupure, il nous est difficile de vérifier quelle pâte n’a pas le poids requis et c’est ce qui fait que d’autres ont un poids supérieur à la norme et d’autres en deçà du poids normal », a indiqué le chef d’équipe Marcel Zongo. Venu payer sa baguette à la boulangerie Basnéré Amina, Abdoulaye Simporé salue l’initiative de l’ABNORM à sa juste valeur. « J’ai l’habitude de passer prendre du pain pour les enfants, mais souvent je constate une différence entre le poids des baguettes », avoue-t-il.

La peine encourue par les contrevenants

A entendre le directeur de la métrologie de l’ABNORM, Issa Sawadogo, ces sorties sont permanentes face aux plaintes des clients. « La tendance n’est pas bonne car la majeure partie des boulangeries que nous avons visitées ont des baguettes de pain dont le poids est en deçà du poids nominal qui est de 160 g avec une tolérance de 5% », dit avoir constaté le directeur de la métrologie. Toutefois, il rassure les consommateurs que les contrevenants seront punis à la hauteur de leur forfait. « Dans la loi 16 sur la concurrence au Burkina Faso, nous qualifions cela de tromperie. Et, ce sont des infractions qui peuvent valoir des peines pécuniaires allant de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA ou des peines de privation de liberté d’un an à cinq ans ou encore les deux peines cumulatives. Et, voilà ceux à quoi les contrevenants peuvent s’attendre et nous allons sévir», rassure M. Sawadogo. Pour les consommateurs, il sollicite leur contribution à dénoncer les boulangeries qui s’adonnent à ces genres de pratique en appelant au 53 26 27 27. L’ABNORM est la seule structure au niveau national, chargée d’élaborer des normes. Elle a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale en matière de normalisation, certification, contrôle, métro- logie, accréditation, etc.

Donald Wendpouiré NIKIEMA