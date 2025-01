Nouvel an 2025 : la paix, vœu pieux des leaders coutumiers et gouverneurs

Pour cette nouvelle année, les gouverneurs des régions et leaders coutumiers ne souhaitent que la paix et la sécurité pour le Burkina Faso. Dans ce micro-trottoir, ils appellent les Burkinabè à soutenir les autorités et les Forces combattantes pour une libération totale du territoire national.

Le roi du Zoungrantenga, Naba Guiguempolé : « que les Burkinabè renouent avec les valeurs de tolérance et d’hospitalité ! »

« 2024 qui s’achève a été une année de nombreux défis. Nous demandons à Dieu d’aider le Burkina Faso pour se sortir de cette situation difficile et d’apaiser les cœurs en 2025 afin que le pays retrouve sa quiétude d’antan. Ce qui définissait le Burkinabè, c’était aussi sa tolérance, son hospitalité, etc. C’est pourquoi, je souhaite qu’en 2025, les Burkinabè renouent avec toutes ces valeurs. Au nom des mânes de nos ancêtres, je formule le vœu que le Burkina Faso soit un havre de paix, d’amour, d’entente et de cohésion sociale afin que nous ayons la liberté de se mouvoir ».

Le gouverneur du Centre-Est, le colonel Aboudou Karim Lamizana :

« que 2025 soit une année de paix retrouvée, de succès partagé ! »

« Filles et fils de la Région du Centre-Est, en ce début d’année 2025, c’est avec une profonde reconnaissance et une grande espérance que je m’adresse à vous. Je tiens à vous présenter mes vœux les plus chaleureux de santé, de paix, de prospérité et de succès dans toutes vos entreprises pour cette nouvelle année. L’année écoulée, bien que marquée par des défis majeurs, notamment sécuritaires et humanitaires, a aussi révélé notre résilience et notre engagement collectif. Je rends hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS), aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ainsi qu’à toutes les forces vives de notre région pour leurs sacrifices et leur détermination à œuvrer pour le retour à une paix durable. Je salue également les partenaires, les ONG et la diaspora, dont les contributions ont été inestimables dans l’amélioration des conditions de vie et le développement économique de notre région. Grâce à votre soutien et votre mobilisation, des avancées notables ont été réalisées, comme l’annonce du projet d’usine de transformation de tomates, qui verra le jour en début d’année, et d’autres initiatives qui renforceront notre autonomie économique. Filles et fils du Centre-Est, 2025 s’annonce comme une année de défis mais également d’opportunités. La réinstallation des populations déplacées internes et la libération totale de notre région des menaces terroristes restent des priorités absolues. Par ailleurs, nous poursuivrons les actions pour stimuler le développement local, renforcer notre souveraineté économique et consolider les acquis sociaux et culturels. Je vous exhorte à continuer à cultiver l’unité, la solidarité et le patriotisme, car ce sont nos valeurs communes qui feront de notre région un modèle de résilience et de progrès. Je vous invite également à soutenir les orientations stratégiques du président du Faso et du gouvernement, afin que notre région contribue pleinement à la reconstruction nationale et à l’émergence d’un Burkina Faso prospère. Ensemble, restons mobilisés et confiants. Ensemble, relevons les défis de cette nouvelle année avec courage et détermination. Que 2025 soit une année de paix retrouvée, de succès partagé et de solidarité renforcée pour nous tous. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous ! Paix pour le Burkina Faso ; Vive la région du Centre-Est ; La Patrie ou la mort, nous vaincrons ! »

Le gouverneur des Cascades, Badabouè Florent Bazié :

« consacrons nos énergies à la restauration de l’intégrité du territoire »

« Populations de la région des Cascades, L’année 2024 qui s’achève a été marquée par la poursuite de la lutte contre le terrorisme qui est aux abois. C’est une année qui a été marquée également par des actes traduisant sans équivoque la volonté commune d’un Burkina Faso véritablement souverain et libre dans ses choix et dans ses orientations sociopolitiques et diplomatiques. 2024, c’est une année qui a aussi connu une intensification de la reconquête effective de nombreuses localités et le retour des populations et de l’Administration. De même, la conjugaison des efforts de nos braves populations avec des appuis consistants des plus hautes autorités du pays a permis la mise en œuvre réussie de l’Offensive agropastorale et halieutique, l’ouverture d’unités industrielles et l’amélioration des conditions de prise en charge des soins de santé. Par ailleurs, il convient de noter l’organisation réussie d’évènements majeurs tels la SNC, le SIAO, renforçant sans nul doute la conviction que le Burkina Faso reste debout et est un pays fréquentable. Populations des Cascades, au moment où nous entamons l’année 2025 qui sera une année décisive dans la réalisation des aspirations légitimes du peuple, je vous formule les vœux de sécurité, de paix, de santé, de bonheur et de prospérité. Ma pensée va aux dignes burkinabè qui sont tombés sur le champ d’honneur. Aux âmes de nos disparus, je souhaite, un paisible repos et à leurs familles, j’exprime ma compassion et ma solidarité. Aux blessés, je formule mes vœux de prompte guérison. Je salue la bravoure de nos Forces combattantes qui sont engagées corps et âmes pour la reconquête totale de notre territoire. Je suis reconnaissant de leur engagement constant et de leur dévouement pour en finir avec les ennemis de la nation burkinabè. Filles et fils de la région des Cascades, les défis qui se profilent à l’orée de la nouvelle année sont nombreux, mais nous nous devons de les relever en commençant par celui sécuritaire, quand bien même ils sont tous importants. Aussi, j’invite chacune et chacun à travailler pour le développement de notre cher pays dans le respect des valeurs qui fondent notre vivre-ensemble. Je vous invite à vous départir de certains actes, agissements ou propos préjudiciables à la cohésion sociale. C’est le lieu pour moi, d’exprimer ma gratitude aux différents chefs de circonscriptions administratives, aux responsables des services déconcentrés de l’Etat, aux autorités coutumières et religieuses, aux acteurs de l’économie formelle et informelle, aux associations et organisations de la société civile qui s’investissent constamment pour la mise en œuvre de la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Je traduis ma reconnaissance à toutes les personnes physiques et morales de la région qui contribuent à l’effort de paix. J’encourage l’ensemble des populations à entretenir cette fibre patriotique. Populations de la région des Cascades, ensemble, conjuguons nos efforts en consacrant nos énergies à la restauration de l’intégrité du territoire, à la paix et à la poursuite de l’Offensive agropastorale et halieutique qui est le gage de l’autosuffisance alimentaire. Je vous invite à passer de bonnes fêtes de fin d’années dans la sobriété et la culture du civisme. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et

tous ! »

La gouverneure du Centre-Sud, Massadalo Yvette Nacoulma :

« Nous entrons en 2025 avec plus de sérénité et d’espoir »

« Au seuil de cette nouvelle année 2025, il me plait d’adresser à toute la population résiliente de la région du Centre-Sud, mes vœux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité. Dans notre marche radieuse vers la paix au Burkina Faso, je salue la détermination et l’engagement des différentes couches sociales, des FDS et des VDP pour toutes les actions conjuguées de consolidation de l’accalmie sécuritaire dans notre région au cours de l’année 2024. Cette accalmie a été un grand atout pour notre région, car elle a permis la mise en œuvre efficace des plans d’actions sectoriels et de développement locaux boostant ainsi nos indicateurs de performances. Aussi, notre région a connu une grande notoriété sur le plan national et international pour avoir abrité plusieurs activités d’envergure nationale réussies et bénéficiée de l’inscription de la Cour royale de Tiébélé sur la prestigieuse liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Je voudrais traduire mes vifs remerciements et félicitations à toutes les Forces vives de la région pour les meilleurs résultats enregistrés dans la mise en œuvre des engagements du gouvernement et des politiques publiques dans notre région. Je fais une mention spéciale au monde paysan dont la production céréalière excédentaire fait de la région du Centre-Sud, le grenier du Burkina Faso.

Vaillante population de la région du Centre-Sud, nous entrons dans l’année 2025 avec plus de sérénité et d’espoirs, cela commande une forte mobilisation de toutes et de tous autour des grands défis à relever dans notre région. A cet effet, j’invite toutes les communautés et toutes les composantes sociales, garant de la stabilité sécuritaire, à renforcer l’union, la solidarité et la cohésion sociale pour un développement harmonieux et durable de notre région. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous ! Vive la Région du Centre-Sud ! Que la paix et la prospérité reviennent dans notre très chère patrie, le Burkina Faso ! La Patrie ou La Mort, Nous Vaincrons ».

Le chef suprême des Bobo mandarè, Sidiki Sanou : « nous interpellons tous ceux qui reçoivent de l’argent pour combattre leur propre pays d’arrêter cette pratique »

« Nous souhaitons que la nouvelle année 2025 qui commence nous apporte la santé, la sécurité et la paix. Qu’elle apporte le bonheur à tous les filles et fils du pays des Hommes intègres. Pour cette nouvelle année, nous implorons Dieu afin qu’il aide notre Président Ibrahim Traoré et nos différentes autorités pour qu’ils parviennent à combattre le terrorisme et à développer le pays. J’appelle pour cela tous les Burkinabè, toutes les FDS, tous les VDP à faire bloc derrière nos autorités pour lutter contre le terrorisme et l’insécurité dans le pays. Le président du Faso, les Forces combattantes sont sous la pluie, le soleil ou le froid à cause de nous. Que Dieu les accompagne. Nous rendons un hommage à tous ceux qui sont tombés pour la défense de la patrie et prions pour le repos de leurs âmes. Que Dieu nous donne les moyens de nous occuper de leurs enfants et de leurs veuves. Nous prions pour qu’en 2025 le Burkina Faso soit débarrassé du terrorisme. Nous interpellons tous ceux qui reçoivent de l’argent pour combattre leur propre pays d’arrêter cette pratique. Le pays nous appartient tous. Notre vœu le plus cher est que la paix revienne au Burkina Faso et dans la sous-région et que 2025 soit bien arrosée pour le bonheur de nos braves paysans ».

La gouverneure des Hauts-Bassins, Mariama Konaté : « 2025 s’annonce comme une année de victoire totale »

« Je voudrais en cette fin d’année 2024, exprimer toute ma compassion aux familles qui ont vu les leurs fils tomber cette année encore pour défendre la sécurité de l’ensemble des Burkinabè et l’intégrité de notre pays. J’exprime toute ma solidarité aux blessés, aux veuves et aux orphelins de cette guerre qui nous a été imposée. Je m’incline devant la mémoire de tous nos braves soldats tombés sur le champ de bataille pour défendre la terre de nos ancêtres, pour laver notre honneur et pour rendre la fierté à notre peuple. Aussi me semble-t-il tout à fait normal de rendre un vibrant hommage à l’ensemble des Forces combattantes pour l’abnégation et la détermination dont ils font montre dans cette lutte héroïque. Leur combativité est le symbole même de la résilience, de la résistance et de la fierté de notre peuple.

L’année 2024 s’achève avec assez d’espoir pour le peuple burkinabè dans sa marche glorieuse vers l’horizon du bonheur. Des chantiers de développement socioéconomique à la lutte contre le terrorisme en passant par le renforcement du tissu social et les reformes politico-administratives, le peuple burkinabè dans son ensemble a vu son espoir grandir. Particulièrement, les vaillantes populations de la région des Hauts-Bassins se sont montrées unies et solidaires et mieux, engagées derrière les plus hautes autorités du pays. Elles ont su faire preuve de courage, de combativité et de résilience avec l’ensemble des Forces combattantes si bien qu’à l’heure actuelle nous avons bon espoir que le terrorisme sera bientôt réduit à sa plus simple expression. C’est pourquoi l’année 2025 s’annonce comme une année de victoire totale. En dépit de l’adversité qui commande toujours une vigilance accrue, l’Etat et ses partenaires n’ont cessé d’œuvrer au bien-être des populations et au développement socio-économique de notre chère patrie. Notre région est singulièrement bénéficiaire de nombreux chantiers de développement entrepris dans ce sens. J’en veux pour preuve, l’inauguration de l’usine de transformation de tomates, le projet de rénovation de l’aéroport international de Bobo-Dioulasso, l’aménagement de nombreux basfonds rizicoles dans le cadre de l’Offensive agropastorale et halieutique, de nombreuses initiatives d’appui à la formation professionnelle et au renforcement de l’employabilité des jeunes, des mesures d’accompagnement des populations retournées dans leurs localités et j’en passe. Sur le plan culturel, touristique et artistique, la région a tenu et continue de tenir toutes les grandes manifestations, la principale étant (bien sûr) la Semaine nationale de la culture (SNC). Tout cela contribue à mettre en exergue, la résilience de nos braves populations, mais aussi et surtout les efforts du gouvernement. Aussi, des acquis non négligeables ont été engrangés dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la promotion des droits humains, de l’emploi des jeunes et des femmes, de l’agriculture, de la modernisation de l’administration, de la sécurité et des infrastructures routières. La consolidation de ces acquis est aujourd’hui une nécessité absolue et chaque acteur doit y veiller. En cette nouvelle année 2025, il s’agira pour nous, de nous mettre en ordre de bataille, conformément à la dynamique en cours pour, non seulement consolider à tout prix les acquis déjà engrangés, mais surtout pour œuvrer davantage au bien-être absolu des populations de nos villes et campagnes. L’administration dont j’ai la charge dans la région des Haut-Bassins, ne ménagera aucun effort pour s’investir davantage dans cette dynamique, et ce, conformément aux aspirations du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Comme toujours, la prise en compte des attentes de la population sera fondamentale pour nous. C’est pourquoi, je lance ici un appel solennel à l’ensemble des forces vives de la région des Hauts-Bassins à œuvrer inlassablement aux côtés du gouvernement à la construction d’un Burkina Faso nouveau et souverain. Enfin, j’adresse à l’ensemble des forces vives de la région des Hauts-Bassins mes vœux de bonheur, de santé, de paix, de sécurité et de souveraineté économique pour cette nouvelle année 2025. Puisse 2025 être une année de paix et de bonheur pour notre chère patrie. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous ».

Le gouverneur du Centre, Abdoulaye Bassinga : « le combat n’est pas terminé »

« Mes respects aux plus hautes Autorités de notre pays ! A ma hiérarchie, aux autorités coutumières et religieuses ! L’année 2024 vient de fermer ses portes. D’emblée, je rends grâce à Dieu pour son amour et sa miséricorde, prioritairement pour notre pays qui est à un tournant décisif de son histoire et qui malgré l’adversité continue de s’affirmer sur le plan national et international. Et aussi pour ces populations résilientes de la région du Centre qui ont souscrit à la dynamique actuelle du président du Faso et qui se sont résolument engagées pour une forte contribution de la région à un Burkina véritablement indépendant, souverain et prospère. Il m’est opportun de rendre un vibrant hommage à nos braves FDS et aux VDP pour les résultats positifs et forts appréciables engrangés dans la reconquête intégrale et pour la stabilité de notre pays. Je ne saurais taire les efforts inlassables de la veille citoyenne, expression vivante de l’adhésion et de l’engagement des populations dans cette lutte. Aux familles éplorées, je traduis toute ma compassion et ma solidarité. Aux blessés et malades, je souhaite un prompt rétablissement. Vaillantes et résilientes populations de la région du Centre, vous avez certes fait vos preuves, mais le combat n’est pas terminé, car nous espérons tous à une souveraineté totale, responsable et assumée pour notre Etat, pour la génération future. Aussi, j’appelle l’ensemble des populations de la région à demeurer unies, solidaires et engagés avec le gouvernement pour bâtir ensemble une région socialement enviable et économique viable. C’est également l’occasion pour moi, d’exhorter la population de la région du Centre à plus de responsabilité, de civisme dans les actes quotidiens, par notamment le port du casque, la salubrité et l’assainissement de leurs cadres de vie et de travail, le respect des feux tricolores, la tolérance et la prudence dans la circulation et dans la consommation. Puisse Dieu et les mânes de nos ancêtres réaliser, en cette année 2025, nos aspirations profondes. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et tous. La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons ».

Le chef de canton de Gaoua, Bifaté II : « que la cohésion, la paix et le pardon règnent au Burkina Faso » « En ce début de nouvelle année, je souhaite une excellente et heureuse année à tout le Burkina Faso. Que cette année soit une année de santé, de paix durable et de cohésion sociale renforcée. J’adresse mes pensées aux malades, en priant pour leur guérison et à tous ceux qui aspirent à trouver un emploi, afin que leurs souhaits soient exaucés. Je prie pour que Dieu et les mânes des ancêtres protègent notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, nos FDS, ainsi que les VDP, afin qu’ils ramènent la paix et la sécurité dans notre cher pays. Que l’union, la cohésion et l’entente fraternelle règnent entre toutes les filles et tous les fils du Burkina Faso. Enfin, j’en appelle à la réconciliation et au pardon mutuel, pour que nous puissions bâtir ensemble un avenir empreint d’unité et d’espoir ».

Le gouverneur du Nord, Issouf Ouédraogo : « prise de conscience absolue, civisme et patriotisme engagé » « Un nouvel an est toujours un moment de résolutions et des célébrations, car nous accueillons un nouveau départ pour un nouveau commencement. Avant tout propos, je voudrais rendre hommage aux combattants tombés sur le champ d’honneur, aux blessés et à toutes les victimes de l’agression terroriste. En 2024, les populations de la région du Nord ont donné le meilleur d’elles-mêmes face aux difficultés quotidiennes liées à la crise sécuritaire et humanitaire. Elles ont été résilientes. Et dans cette résilience, elles ont répondu favorablement à l’effort de guerre, à l’actionnariat populaire, à l’offensive agro-pastorale et halieutique, ainsi qu’à tous les grands chantiers du chef de l’Etat. C’est un engagement qui dénote de notre attachement à notre cher pays et à sa souveraineté. Face à la représentation nationale, le 27 décembre 2024, le Premier Ministre a bâti son action gouvernementale autour de huit points, à savoir lutter contre le terrorisme et restaurer l’intégrité territoriale, répondre à la crise humanitaire, assurer la souveraineté alimentaire, promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre la corruption tout en engageant des réformes politiques, administratives et institutionnelles, créer un cadre de vie décent et soucieux de l’environnement, faire du capital humain et de l’emploi, des leviers du développement, œuvrer à la cohésion sociale et consolider le rayonnement diplomatique du Burkina Faso sur la scène internationale. Ainsi, tout en traduisant à ces populations résilientes mes reconnaissances, je voudrais à l’orée de l’année 2025, les inviter à se mobiliser autour de ces orientations pour une libération totale du territoire. Je formule à l’endroit de tous ces combattants, FDS, VDP, travailleurs du public comme du privé, producteurs, artisans, acteurs humanitaires et de développement et vaillantes populations dans toutes leurs composantes des vœux de santé, de prospérité et de succès. Que cette année soit l’année de la victoire totale sur l’hydre terroriste, celle de la production massive pour une réelle autonomie, celle d’une prise de conscience absolue, d’un civisme et d’un patriotisme engagé, celle de la paix et de la cohésion sociale retrouvée. Bonne et heureuse année prospère à toutes et à tous. Faisons en sorte que cette année soit la meilleure, pleine d’efficacité et de fécondité ».

Le roi du Yatenga, Naaba Kiiba : « que tous les déplacés internes regagnent leurs villages d’origine »

« Pour cette nouvelle année 2025, nous souhaitons que la paix revienne au Burkina pour le bonheur des populations. Notre pays, le Burkina Faso est touché par l’hydre terroriste depuis quelques années. Cette crise a des conséquences néfastes à plusieurs niveaux. Les populations sont chassées de leurs villages d’origines et se retrouvent dans des situations de misère. Mais depuis l’arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, nous sentons aujourd’hui que la situation s’améliore de plus en plus dans la région, chose qui nous donne beaucoup d’espoir d’un lendemain meilleur. J’invite tous les filles et fils de la région du Nord à l’union sacrée, à incarner les valeurs de patriotisme et de solidarité afin que la paix revienne. Mes vœux les plus chers sont le retour de la paix au Burkina Faso, que tous les déplacés internes de la région du Nord et du Burkina tout entier regagnent leurs villages d’origine. Ces personnes déplacés internes ont tout laissé tous derrière elles. Pour ce faire, nous prions Dieu qu’il apaise leurs souffrances, qu’il protège les autorités, les FDS et les VDP qui veillent jour et nuit pour le retour de la paix. Bonne et heureuse année 2025 à tous les filles et fils du Burkina Faso ».



Naaba Kiiba II de Manga : : « source d’espoir pour une amplification d’un vivre-ensemble pacifié et harmonieux » « Au seuil de la nouvelle année, j’adresse mes meilleurs vœux à toute la population de la région du Centre-Sud : paix, santé, prospérité. Mes vœux s’adressent à chacun individuellement et à tous collectivement. Que chacun puisse s’investir dans un travail qui conduira à son épanouissement personnel et contribuera au progrès collectif et qu’en tant que communauté nous puissions voir renforcer la solidarité, le sens du bien commun et le bien-être collectif. Je suis en communion avec les FDS, les VDP et avec toutes les personnes de bonne volonté. Que prévalent nos valeurs traditionnelles de recherche de la paix, de la cohésion et de la solidarité. Que cette année nouvelle soit source d’espoir pour une amplification d’un vivre-ensemble pacifié et harmonieux. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres nous aident et nous écoutent tout au long de l’année nouvelle. Bonne et heureuse année 2025 ».

Pô Pê, chef de Pô : « ne pas faire ce que la loi interdit » « En 2024, nous avons vu des choses, de bonnes et de mauvaises. Notre souhait pour l’année 2025 c’est que les bonnes choses se multiplient et qu’elles se répètent et que Dieu nous épargne des mauvaises choses. En attendant, je demande à tous mes frères et à tous mes administrés de Pô et même du Nahouri de faire bloc derrière nos dirigeants. Les nouveaux dirigeants que nous avons depuis deux ans nous ont montré de très bonnes choses. Il faut que nous les supportions, que nous les encouragions pour qu’ils fassent de meilleures choses encore. Nous avons toutes les raisons de faire confiance à notre nouveau pouvoir. Que Dieu les bénisse et qu’il les encourage à continuer comme ils ont commencé. Je disais tantôt que l’année 2024 a connu de mauvaises choses. La situation la plus récente qui s’est passée à Tamboulou nous a endeuillés. Nous avons perdu trois fonctionnaires des douanes et des civils. Nous avons eu des blessés. Je voudrais appeler le premier responsable de la province du Nahouri, en l’occurrence le haut-commissaire, et lui demander de faire en sorte que ce qui s’est passé à Tamboulou, qui est la deuxième fois, ne se répète plus. Et pour que cela ne se répète plus, il faudrait un meilleur emplacement de la douane … En plus, je demande à toute la population de Pô, d’être de bons citoyens, de ne pas faire ce que la loi interdit, de ne pas faire de fautes civiques, de travailler la main dans la main avec les agents de l’Etat. Les fonctionnaires des services qui sont là pour notre développement et notre sécurité comme la police, la gendarmerie, la douane, les agents des Eaux et forêts et la justice, que tous ces agents de l’Etat soient en bon terme avec nous, populations de Pô et du Nahouri … Je remercie toute la population de Pô et tout le Nahouri et leur souhaite une très belle année 2025 avec la fin de la guerre ».

Dima de Boussouma : « mes bénédictions à nos dirigeants et nos Forces combattantes »

« Je souhaite une bonne et heureuse année à tout le peuple du Burkina Faso, principalement la paix. En tant que dépositaire des traditions et coutumes, nous supposons qu’aucun objectif de paix ne peut être atteint sans un minimum de retour à nos valeurs africaines qui constituent notre premier socle. Je pense principalement aux valeurs d’unité, de tolérance, de pardon et j’en passe. Je profite aussi de cette occasion pour formuler mes bénédictions à l’endroit de nos dirigeants et nos Forces combattantes, sans oublier aussi notre peuple résilient. Je souhaite enfin que tous les Burkinabè sans distinction puissent apporter leurs contributions à l’atteinte de l’objectif national qui est aujourd’hui de vivre libre et digne. Je vous remercie ».

La haut-commissaire du Boulkiemdé, Salimata Ouédraogo : « interpeller chacun à une vigilance accrue » « La fin de l’année, nous offre une opportunité de faire une halte pour dresser le bilan de l’année écoulée, et dégager les grandes perspectives pour la nouvelle année. Je rends un hommage aux FDS, aux VDP et aux compatriotes qui ont répondu à l’appel ultime de Dieu. Je voudrais manifester la reconnaissance de la province à l’endroit de leurs engagements multiformes et de leurs contributions fortes et appréciables à la sécurité et au développement du Boulkiemdé et je souhaite prompt rétablissement aux malades. J’invite la population à œuvrer pour le renforcement de la cohésion sociale, à consolider notre esprit de patriotisme, de solidarité, de civisme et de citoyenneté, en privilégiant la concertation et le dialogue. Cela, d’autant plus que le respect des règles et des lois de la République doit être notre leitmotiv. Mon souhait est que cette année nouvelle qui est pour nous une année de nouveaux défis, soit couronnée de grands succès et que les affres et incertitudes de l’année 2024 ne soient que mauvais souvenirs à vite oublier. A l’heure où notre pays est confronté à des attaques terroristes, je voudrais m’incliner respectueusement devant la mémoire de toutes les victimes et interpeller chacun à une vigilance accrue et à une franche collaboration avec les FDS. Je formule pour cette année nouvelle, des vœux de paix, de santé inébranlable, de brillante prospérité, de succès éclatant et de bonheur ».

Teng-Soaba de Koudougou : « les ancêtres agissent pour que le Burkina Faso retrouve bientôt sa paix d’antan » « Nous souhaitons que l’année 2025 soit une année de santé et de prospérité pour la région et le Burkina Faso tout entier. Les ancêtres sont invisibles certes, mais ils agissent pour que le Burkina Faso retrouve bientôt sa stabilité et sa paix d’antan. Nous émettons le souhait également que les mânes de nos aïeux protègent les vaillants guerriers, FDS et VDP, au front qui se battent pour reconstituer et restituer le Burkina Faso dans ses limites légitimes. Récemment lors de ma cérémonie sacrificielle annuelle, j’ai immolé des poulets et de petits ruminants pour que la paix revienne au Burkina Faso afin que les communautés puissent vivre librement et dignement sur cette terre qui nous a vu tous naitre. Car et il est de notre devoir de léguer un Burkina Faso de quiétude à notre postérité ».

Le gouverneur Centre-Nord, Blaise Ouédraogo : « appel à une union sacrée des filles et fils de la région » « En ce début de nouvel an, je salue la mémoire des victimes des attaques terroristes et souhaite prompt rétablissement aux blessés et malades. Je salue aussi la résilience des vaillantes populations de la région du Centre-Nord. Cette preuve de résilience découle de l’engagement, du courage et du sacrifice suprême des Forces combattantes pour la paix, la liberté et la justice. Je leur exprime donc toute ma reconnaissance, sans oublier les efforts consentis par des acteurs du monde humanitaire qui se battent pour redonner de l’espoir aux populations-hôtes, personnes déplacées internes et aux populations retournées. Je fais également une mention spéciale aux acteurs de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, de la sécurité intérieure, de l’administration du territoire, etc. dont les apports professionnels et l’engagement individuel ont concouru à la résilience des populations du Centre-Nord. Pour plus de patriotisme, j’exhorte les populations à s’approprier les enseignements quotidiens de leurs leaders coutumiers et religieux qui se résument à l’amour du prochain, à la tolérance de la différence et à la compassion. Je souhaite à tous et à toutes, une année 2025 de paix, d’amour, de cohésion sociale et surtout de partage pour un vivre-ensemble harmonieux. Je lance un appel à une union sacrée des filles et fils de la région du Centre-Nord pour une victoire finale contre l’hydre terroriste et un développement économique et social inclusif ».

Le gouverneur de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga : « faire corps derrière nos FDS et l’Etat » « C’est une nouvelle année qui commence. Je voulais m’incliner devant la mémoire de tous ceux qui nous ont quitté au cours de l’année 2024 et surtout des FDS et des VDP qui ont été fauchés durant l’année 2024 sur le théâtre des opérations. Je rends un hommage à nos Forces combattantes très engagées pour la libération de l’intégrité du territoire régional. Grâce à leur détermination, plusieurs localités ont été libérés et la population réinstallée. Je suis reconnaissant aux autorités coutumières et religieuses pour leur engagement en faveur du vivre-ensemble. Aux corps constitués, je leur rends un hommage pour le sacrifice et l’engagement pour la région. Aux fonctionnaires qui ne sont pas à leur poste je les invite à rejoindre pour servir la population de façon efficiente et efficace. Nous devons faire de 2025, une année où chaque département doit être un pôle de croissance. Il faut réhabiliter l’agropole de Sourou. J’appelle la population à faire corps derrière nos FDS et l’Etat. Bonne et heureuse année à tous. Vive la région de la Boucle du Mouhoun. Vive le Burkina Faso, paix et sécurité pour le Burkina Faso ».

Le chef de canton de Dédougou, Albert Lombo Dayo : « la libération totale du territoire n’est plus loin »« Cela fait quelques années que nous traversons une période difficile due au terrorisme. Chaque famille a été endeuillée. Mes vœux les plus chers est que 2025 commence avec la paix. Que le bon Dieu et les ancêtres que nous honorons tous, donnent la force et la lucidité à nos dirigeants pour les éclairer à prendre de bonnes décisions allant dans le sens de la paix. Notre plus grande préoccupation c’est la paix. Nous félicitons les autorités pour les efforts déjà faits mais beaucoup de choses restent à faire. C’est pourquoi, il nous faut la santé, le courage et surtout l’union. Parmi nos populations, beaucoup ont pris le mauvais chemin, le chemin de l’ennemi. Que Dieu les éclaire pour qu’ils puissent revenir sur le droit chemin pour qu’ensemble, on mène cette lutte libératrice. Dans la lutte contre le terrorisme, nous avons perdu des proches. Nous prions le bon Dieu de les recevoir à ses côtés. Ce n’est pas parce que nous avons perdu des proches que nous devons nous décourager. Nous devons serrer les rangs pour mieux nous organiser parce que tant que la lutte n’est pas terminée, il n’est pas question de découragement. L’ennemi persiste mais nous sommes convaincus qu’il ne peut dominer tout un peuple. Il ne peut dominer le bénéfice de nos prières. Nous pensons que la libération totale du territoire n’est plus loin, parce que nous sentons déjà les prémices de la paix. Nous invitons le peuple à se mobiliser derrière les autorités pour que bientôt nous ayons la paix. Que Dieu éclaire chaque famille du Burkina à œuvrer pour la cohésion et la paix. Nous souhaitons que la récolte de la campagne passée puisse nous être utile et que nous la consommons en paix. Nous souhaitons une bonne et heureuse année 2025 dans la paix et la prospérité à tous les Burkinabè ».

Sy Assetou Barry, gouverneur du Plateau central : « 2025 va sonner le glas du terrorisme »

« A l’occasion de la nouvelle année, j’adresse mes voeux les meilleurs à l’ensemble des filles et des fils de la région du Plateau central. Il est vrai que généralement, c’est un temps pour faire le bilan de l’année écoulée, mais on l’a fait à l’occasion de la commémoration et le 11-Décembre. Je vais donc simplement dire merci à cette population résiliente qui, malgré les difficultés que connaît le pays, est restée unie et a accompagné la mise en œuvre des initiatives communautaires de développement durant l’année 2024. C’est l’occasion pour moi de leur dire merci et donc profiter, souhaiter une bonne heureuse année 2025. Et à toutes et à tous, je les invite à rester résilients et à accompagner les initiatives et les mots d’ordre, les orientations du gouvernement. Je rends un hommage aux Forces combattantes et aux populations qui ont accueilli les personnes déplacées internes. Au regard des échos qui nous viennent des différents théâtres d’opérations, l’espoir est permis et cela est visible. Et nous pensons qu’avec la détermination de nos chefs d’Etat pris individuellement et ensemble, unis, nous sommes convaincus que 2025 va sonner le glas du terrorisme ».

Le haut-commissaire de l’Oubri-tenga, Saïbani Zeba : « que la paix revienne au Burkina »

« Je voudrais présenter mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de succès à l’ensemble de la population de la province de l’Oubritenga. Dire que l’année 2025 est également une année de défis, une année charnière, une année au cours laquelle nous aurons encore à faire à beaucoup de défis de développement. Donc, je voulais inviter les populations à participer massivement à toutes les actions de développement, à faire en sorte que le Burkina Faso puisse relever toutes les difficultés que nous connaissons. Mon souhait est que la paix revienne au Burkina Faso, que le pays puisse trouver la quiétude d’un temps et que la victoire reste aux côtés des populations, aux côtés de l’Etat. Egalement, souhaiter que l’ensemble des forces vives de la province de l’Oubritenga puisse participer, comme je l’ai dit tantôt, activement à toutes nos actions de développement, à tous les rendez-vous dont ils seront appelés à participer. Notre province est une province d’accueil des personnes déplacées internes. Je souhaite que les populations hôtes réservent davantage d’accueil, plus de soin à ces personnes qui ont quitté leur localité et qui n’ont pas demandé à quitter, qui ont quitté par la force des sages leur localité, de les accueillir et de les traiter comme ils se doivent et comme ils ont l’habitude de le faire. Vraiment, je souhaite que l’année 2025 soit une année de paix, de joie et de prospérité pour l’ensemble de la population de la province de l’Oubritenga et pourquoi pas l’ensemble du Burkina Faso ».

Le gouverneur de l’Est, Ram Joseph Kafando : « demeurer dans la dynamique de consolidation des acquis engrangés en 2024 » « Population de la région de l’Est, la nouvelle année m’offre l’opportunité de satisfaire à un rituel, celui de formuler des vœux à l’endroit de toutes les forces vives de la Région de l’Est. Je voudrais à cette heureuse occasion, souhaiter une bonne et heureuse année 2025 à la laborieuse population de notre chère région, la région de l’Est. Filles et fils de la région de l’Est, installé le 7 mars 2024 dans les fonctions de gouverneur de région, j’ai pu apprécier à juste titre, la disponibilité et l’engagement de chacune et de chacun de vous à nous accompagner dans notre mission qui a pour seuls objectifs d’accompagner les actions de reconquête de notre territoire et le développement harmonieux de notre région. En effet, nous avons d’énormes défis à relever dans les domaines de la sécurité, de la santé, de l’éducation, de la production agro pastorale, de la promotion de la femme et des droits humains, de la culture, des sports et des loisirs, bref dans tous les domaines qui conditionnent la vie harmonieuse des populations de cette région. Forces vives de la région de l’Est, face à de tels défis, nous devons nous convaincre, que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Je vous exhorte donc à demeurer dans la dynamique de consolidation des acquis engrangés en 2024 afin que nous apportions une réponse efficace et victorieuse contre le terrorisme en 2025 et partant, promouvoir le développement de notre région. Population de la région de l’Est, je ne saurai terminer sans rendre un hommage soutenu aux FDS et aux VDP qui se battent jour et nuit souvent au prix du sacrifice suprême pour notre souveraineté. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour saluer la mémoire des vaillantes FDS et valeureux VDP tombés sur le champ d’honneur ainsi que de toutes les victimes du terrorisme. J’associe à ces hommages, les autorités coutumières et religieuses et les organisations de la veille citoyenne pour leur accompagnement. J’exprime toute ma compassion et ma solidarité à tous ceux qui ont perdu un être cher sans oublier tous ceux qui sont éprouvés par la maladie. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous ! Puisse cette année nouvelle voir la concrétisation de tous nos vœux et toutes nos aspirations ! Que Dieu bénisse la région de l’Est ! Que Dieu bénisse le Burkina Faso ! La Patrie ou la Mort, Nous Vaincrons ! »

