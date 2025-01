Mali-Ghana : le chef de l’Etat invité à l’investiture du président élu, John Dramani Mahama

Le Président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, a reçu, jeudi, une invitation pour l’investiture du nouveau chef d’Etat ghanéen à Accra, le 7 janvier prochain, qui lui a été remise par Alfred Mahama, frère du président élu, John Dramani Mahama, à la tête d’une forte délégation ghanéenne.

A sa sortie d’audience, qui s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, le chef de la délégation a expliqué aux journalistes qu’ils étaient présents à Bamako sur instruction du président élu du Ghana, John Dramani Mahama. Et remettre, en mains propres, au président de la Transition, l’invitation du président élu du Ghana, « à bien vouloir prendre part à sa cérémonie d’investiture à Accra ». Pour le chef de la délégation ghanéenne, le renforcement de la coopération entre le Mali et le Ghana a été au centre des discussions avec le général d’armée Assimi Goïta. Alfred Mahama a indiqué que le Ghana entend renforcer et approfondir ses relations de coopération avec le Mali.

« Mais aussi, étendre cela à tous les pays de la Confédération des Etats du Sahel ». Il a ajouté que son pays souhaite travailler avec ces Etats, « apporter son assistance et son appui afin de pouvoir régler tous les problèmes et questions d’insécurité qui sévissent non seulement au Mali mais aussi dans les autres pays de l’Alliance des Etats du Sahel ». L’élection présidentielle ghanéenne du 7 décembre2024 a vu la victoire du candidat de l’opposition et ancien président de la République, John Dramani Mahama. Il a remporté l’élection, sous la bannière du principal parti d’opposition, le Congrès national démocratique (NDC), avec 56,6% des voix contre 41,6% pour le vice-président Mahamudu Bawumia.

AMAP