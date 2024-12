Nouvelle cadence

Le Burkina Faso amorce un nouveau virage dans son élan de lutte contre l’hydre terroriste. Tout en s’appuyant sur les acquis des deux dernières années, le nouveau Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, est investi de la mission de relever les nombreux défis auxquels, le pays est toujours confronté. Il s’agit pour le chef du gouvernement, de concilier conquête du territoire et besoins de développement.

Déclinées dans une déclaration du nouveau chef de l’Exécutif, le mercredi 18 décembre 2024, à l’issue du premier Conseil des ministres, les grandes lignes de l’action gouvernementale se résument en trois points essentiels requérant engagement, dévouement et sacerdoce. En effet, le Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, a chargé la nouvelle équipe d’accélérer la mise en œuvre des différentes politiques et actions en cours. Il a aussi instruit les ministres d’apporter les réponses appropriées et diligentes à la corruption et aux mauvaises pratiques dans l’administration. Le chef de l’Etat leur a également demandé de rationaliser les activités, afin de parvenir à une utilisation efficiente et efficace des ressources publiques.

Les différents changements opérés dans le gouvernement visent donc à conforter les bases d’une nouvelle vision en matière de développement et à consolider la conquête du territoire, avec la nomination d’un nouveau commandant en chef des forces armées nationales. Après avoir été élevé au rang de général de Brigade, le colonel Moussa Diallo, auparavant Chef d’Etat-major général adjoint des armées et commandant de la Brigade spéciale et d’intervention rapide, prend les rênes de la Grande muette en tant que Chef d’Etat-major général des armées (CEMGA). Il remplace à ce poste le général de brigade, Célestin Simporé, promu ministre de la Défense et des Anciens combattants dans le gouvernement.

Ces différentes missions tombent à pic pour donner un nouveau souffle à un pays qui ne cesse d’enregistrer des résultats probants à tous les niveaux. A travers un réaménagement, le premier gouvernement de Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo va s’appuyer sur des orientations significatives pour redonner plus d’espoir à un peuple qui n’aspire qu’à vivre dans un climat de paix propice à toute initiative de progrès socio-économique.

L’espoir est grand, parce que les forces combattantes volent de victoire en victoire, la population se montre davantage résiliente tout en adhérant massivement à l’effort de paix et le gouvernement multiplie les gages d’une volonté ferme d’assainir la gouvernance.

Le chef de l’Etat a prévenu : la lutte contre les terroristes sera sans répit ; le combat contre la corruption, le détournement des deniers publics, le blanchiment de capitaux sera sans merci. Autant dire que l’action gouvernementale qui s’amorce, s’apparente à une véritable bataille dans la guerre pour la reconquête totale du territoire national.

La marche d’un « Burkina Faso debout » prend une nouvelle cadence pour plus d’efficacité et de résultats.

Par Assetou BADOH