Sécurité alimentaire : la Chine accorde 5 millions de dollars US au Burkina

Le Burkina Faso et l’ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso ont officiellement signé l’acte de remise et de réception d’une subvention dans le domaine agricole, le vendredi 20 décembre 2024, à Ouagadougou.

La République populaire de Chine accorde une grande importance à l’aspiration à la sécurité alimentaire du Burkina Faso en apportant son soutien au secteur de l’agriculture. A cet effet, en réponse à l’appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement chinois a accordé une enveloppe de 5 millions de dollars US en 2024 pour soutenir l’initiative présidentielle pour la production agricole. Cet engagement a été matérialisé à travers la signature de l’acte de remise et de réception de la subvention, le vendredi 20 décembre 2024, à Ouagadougou. Les documents ont été paraphés par le directeur exécutif du Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), Wendpanga Bruno Compaoré et le chargé d’affaires par intérim de l’ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Wang Wenzhang. Il a souligné que la Chine se réjouit de voir ce financement utilisé pour l’achat d’engrais, de semences, ainsi que la réalisation de labours gratuits dans les régions des Hauts-Bassins, du Centre-Nord et du Centre-Est.

Des promesses de soutien

A en croire le chargé d’affaires par intérim, les statistiques montrent que

10 000 hectares de terre ont été labourés gratuitement, plus de 3 000 tonnes d’engrais et 300 tonnes de semences améliorées ont été distribuées aux agriculteurs, et plus de 25 000 tonnes de céréales ont été produites bénéficiant à plus de 5 000 producteurs.

En outre, M. Wenzhang a confié que pour aider davantage le Burkina Faso à atteindre la sécurité alimentaire, en 2025, la Chine va offrir 5 millions de dollars US pour soutenir l’initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire.

« Actuellement, une aide alimentaire d’une valeur de 1,7 milliard FCFA est en cours d’acheminement et devrait arriver au Burkina Faso à la fin du mois de janvier prochain, dans l’espoir que le peuple puisse bientôt manger à sa faim et vivre dans la paix », a-t-il ajouté. Le directeur exécutif du BN-GPB, Wendpanga Bruno Compaoré a magnifié la coopération entre le pays des Hommes intègres et la République populaire de Chine. Il a également signifié que la Chine est un partenaire et ami engagé dans la promotion du développement autonome du Burkina à travers plusieurs projets dont la production agricole. M. Compaoré a en outre affirmé que cet acte est en droite ligne avec la vision du Président du Faso qui veut que chaque Burkinabè mange à sa faim, ait une espérance de vie assez longue et soit fier de lui-même. « Nous avons affirmé notre souveraineté et nous continuons de l’affirmer aussi bien sur le plan économique, social et de l’autosuffisance alimentaire qui est la traduction matérielle de tout peuple de manger à sa faim », a-t-il laissé entendre.

Cédric BOLOUVI