Ouagadougou: Des niveaux toxiques de plomb dans 53% des marques de peinture décorative à huile de (étude)

Une nouvelle étude a révélé que la peinture à huile vendue par plus de 53% des marques à Ouagadougou contient des niveaux toxiques de plomb, ce qui constitue une menace potentielle pour la santé des Burkinabés, principalement des enfants. Les peintures les plus nocives sont généralement de couleur jaune et rouge. Le Projet d’Elimination de l’Exposition au Plomb (LEEP) et l’Agence Nationale pour la Sécurité Sanitaire de l’Environnement, de l’Alimentation, du Travail et des produits de santé (ANSSEAT) ont appelé les fabricants à éliminer d’urgence le plomb de leurs produits.

Dans le cadre de cette étude, l’ANSSEAT et LEEP ont analysé 45 échantillons de peintures à huile de 15 marques vendues à Ouagadougou. Il s’agit principalement de peintures à huile à appliquer au pinceau, mais aussi de peintures en aérosol et de colorants. Cinquante-trois pour cent (53%) des marques échantillonnées vendaient une ou plusieurs peintures contenant des niveaux de plomb supérieurs à ceux recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé. Certaines peintures contenaient plus de 1 000 fois la limite recommandée. Certaines marques ont affirmé que leurs peintures étaient « sans plomb » ou « non toxiques » alors qu’elles contenaient des niveaux dangereux de plomb.

L’exposition au plomb a de graves effets néfastes sur la santé, en particulier sur celle des enfants. Elle cause des dommages permanents au développement de leur cerveau, ce qui nuit à leurs résultats scolaires et à leur potentiel futur. Plus tard dans la vie, l’exposition au plomb provoquerait de l’hypertension et des maladies cardiaques. L’intoxication au plomb peut être asymptomatique ou se manifester par des symptômes bénins tels que des maux de tête, de la fatigue, des maux d’estomac ou des nausées, ce qui fait qu’elle passe facilement inaperçue. On estime que le saturnisme (ou maladie liée au plomb) dû à la peinture et à d’autres sources touche environ 9 millions d’enfants au Burkina Faso, ce qui coûte au pays 1,38 milliard de dollars en perte de revenus chaque année (source: UNICEF, & Pure Earth. (2020), Attina & Trasande (2013)).

En juin 2024, l’ANSSEAT a organisé une réunion des principales parties prenantes pour discuter de la question et définir des actions claires pour éliminer la peinture au plomb au Burkina Faso. Les résultats de l’étude ont depuis été partagés avec l’industrie, et LEEP apporte son soutien à plusieurs grandes marques pour les aider à éliminer le plomb de leurs produits. L’ANSSEAT et LEEP prévoient de mener une étude de suivi pour évaluer si les marques ont réduit le plomb à des niveaux sûrs.

Professeur Elie Kabré, Directeur Général de l’ANSSEAT, a déclaré:

« Les données de cette première étude apportent des preuves évidentes de l’importance de cette question. Nous demandons instamment aux fabricants et aux importateurs de peinture du Burkina Faso de supprimer immédiatement les ingrédients à base de plomb de leurs peintures. LEEP offre un soutien gratuit aux fabricants pour les aider dans ce processus et l’ANSSEAT encourage l’industrie à profiter de cette offre. Il est crucial que nous prenions des mesures idoines pour protéger nos enfants et notre environnement des effets dévastateurs du plomb. C’est pourquoi dans les perspectives à moyen terme, après cette phase de sensibilisation à l’endroit des fabricants et importateurs, l’ANSSEAT, qui a déjà l’autorisation du Ministère de la santé, va instituer le contrôle des peintures en collaboration avec les autres institutions impliquées, notamment celles des Ministères en charge du commerce et des finances à travers l’administration douanière, pour l’utilisation des peintures sans plomb au Burkina Faso.

Dès à présent, nous invitons la population à exiger si possible un certificat attestant l’absence de plomb dans les peintures avant tout achat”.

Dr Nasser Hassane, Gestionnaire de Programme à LEEP, a déclaré :

« Nous saluons l’engagement de l’ANSSEAT de mener cette étude importante et nous nous réjouissons de soutenir les efforts du gouvernement du Burkina Faso pour réglementer la teneur en plomb dans les peintures. Alors que de plus en plus de fabricants dans le monde adoptent des peintures sans plomb, nous encourageons les partenaires industriels du Burkina Faso à profiter de l’offre d’assistance gratuite de LEEP. Nous offrons une assistance technique aux partenaires industriels qui cherchent à éliminer le plomb de leur peinture et à résoudre ensemble ce problème critique.

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’équipe LEEP à l’adresse: nasser@leadelimination.org , ou au +227 96 19 21 22 ou +44 7826 411936.

LEEP est une ONG internationale qui travaille avec les décideurs politiques, les autorités réglementaires et l’industrie pour mettre fin à la vente de peintures au plomb. Sa mission est d’éliminer le saturnisme infantile et d’améliorer la santé et le potentiel des enfants dans le monde entier. LEEP est membre du Programme des Nations unies pour l’environnement et de l’Alliance mondiale pour l’élimination des peintures au plomb de l’OMS. Il travaille actuellement dans plus de quatorze pays à l’élimination de la peinture au plomb. De plus amples informations sur LEEP sont disponibles à l’adresse suivante : https://leadelimination.org/.

Voici plus d’informations sur la méthode d’étude : En juin 2024, l’ANSSEAT et LEEP ont acheté 45 pots de peinture à base de solvant à usage domestique dans des magasins de peinture et des quincailleries de Ouagadougou. Lorsque cela était possible, trois couleurs de chaque marque ont été incluses. Des échantillons séchés des peintures ont été préparés et envoyés au Wisconsin Occupational Health Laboratory (WOHL). Le WOHL est accrédité par l’American Industrial Hygiene Association (AIHA) dans le cadre du programme d’accréditation des laboratoires de plomb de l’EPA et participe au programme de tests d’aptitude analytique pour le plomb dans l’environnement. WOHL a analysé les échantillons pour déterminer la teneur totale en plomb en utilisant la méthode 7303 du National Institute for Occupational Safety and Health. La teneur totale en plomb a été exprimée en parties par million (ppm) de poids sec. La méthodologie est décrite plus en détail dans Kambarami et al. (2022) et Siddiqui et al. (2023).

