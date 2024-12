Ouagadougou : Un présumé cyber délinquant dans les filets de la BCLCC

La Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) a mis un terme aux activités d’un présumé cyber délinquant, membre d’un groupe composé de deux personnes, qui ciblait les boutiques de transfert d’argent mobile money. Les membres du groupe, tous de nationalité burkinabè, s’étaient spécialisés dans l’usurpation d’identité et le vol de numéraire via les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

Ils identifiaient d’abord les boutiques de transfert d’argent à Ouagadougou, ensuite un membre du groupe se rendait dans une boutique pour effectuer une transaction ou payer des unités en utilisant des moyens frauduleux pour obtenir le code secret du gérant. Une fois en possession du code secret, le groupe retournait à la boutique pour simuler un achat de crédits de communication. Pendant que l’un distrait le gérant de boutique mobile money, l’autre profite du moment d’inattention du gérant pour vider le compte en transférant des sommes d’argent vers un de leurs numéros acquis à cet effet.

#Sidwaya.info