Parti communiste chinois : 100 ans de lutte et de gestion du pouvoir

Les journalistes africains de l’édition 2024 du programme du centre international chinois de la presse et de la communication ont visité le musée du Parti communiste chinois (PCC), le mardi 26 mars 2024 à Pékin.

Ouvert officiellement le 15 juillet 2021, marquant le centenaire du Parti communiste chinois (PCC), le musée à lui dédié est situé dans le district de Chaoyang, à Beijing (Pékin) en République populaire de Chine. Il est bâti sur une superficie de 147 000 m2 en R+3. Le premier niveau évoque la conquête du pouvoir par le PCC de 1921 à 1949. Le deuxième étage présente les années 1949 à 2007, soit de la prise du pouvoir par Mao Zedong à l’entrée de Xi Jinping au sein du comité permanent du bureau politique du PCC. Quant au troisième niveau, il est exclusivement réservé à la vie et aux réalisations de Xi Jinping, l’actuel Président de la Chine.

Le musée offre ainsi une vue d’ensemble du parcours centenaire du PCC et de son « inébranlable » esprit de lutte. A travers une visite guidée, les journalistes, en deux heures , ont pu, par le biais de plus de 2 600 images et 3 500 objets exposés dans le musée, comprendre la création et l’histoire du PCC ainsi que les réalisations socio-économiques atteintes sous la direction du parti. En effet, c’est le 23 juillet 1921, soit 10 ans après la création de la République de Chine, que le PCC naît dans la clandestinité à Shanghai. Parmi les 13 pères fondateurs, figurent Mao Zedong.

A la création du parti, il a fait savoir que « la fondation du PCC était un événement marquant de l’histoire de la Chine ». Quelques années plus tard, Xi Jinping a souligné que cet événement marquant a profondément changé la direction et les progrès du développement de la nation chinoise depuis l’époque moderne, ainsi que les perspectives et le destin du peuple chinois et de la nation chinoise. En outre, il a révélé que la fondation du PCC a profondément modifié la tendance et le modèle du développement mondial.

Ainsi, de 1921 à 1949, le PCC a mené le peuple chinois dans une lutte armée ardue et a finalement réussi à renverser « la domination de l’impérialisme » et à établir la République populaire de Chine (RPC).

C’est le 1er octobre 1949 à Pékin que Mao Zedong a proclamé la naissance de la RPC, 28 ans après la fondation du PCC. Sur la place Tian’anmen, il déclarait que « les Chinois se sont levés ». Après la fondation de la RPC, le PCC a conduit le peuple chinois de tous les groupes ethniques « à défendre l’indépendance et la sécurité du pays, à achever avec succès la transition de la nouvelle révolution démocratique à la révolution socialiste, à mener à bien une construction socialiste systématique à grande échelle et à réaliser un progrès économique et culturel sans précédent dans l’histoire de la Chine ». Principal artisan de la révolution chinoise et de l’édification du communisme, Mao Zedong a profondément influencé l’évolution de son pays. Il décède le 9 septembre 1976 à l’âge de 82 ans.

Souaibou NOMBRE

Depuis Pékin (Chine)

Snombre29@yahoo.fr