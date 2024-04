Usine de transformation de la tomate de Bobo-Dioulasso : Le gouvernement va injecter 225 millions FCFA pour améliorer l’accès à la route

Le gouvernement du Burkina Faso entend améliorer l’accès à l’usine de transformation de la tomate de Bobo-Dioulasso. Pour ce faire, les autorités de Transition ont décidé d’injecter 225 millions FCFA dans la réalisation des travaux.

Le délai d’exécution est de 5 mois et la distance totale de la voie est estimée à 7,5 km.

L’usine de transformation de tomate de Bobo-Dioulasso est bâtie sur une superficie de 3 hectares et va générer, à terme, au moins 150 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects.

Sidwaya.info

Source : Agence d’Information du Burkina