Améliorer la SSR en contexte de crise sécuritaire : SOS Jeunesse & Défis entend renforcer l’approche numérique  

L’association SOS JEUNESSE & DEFIS a organisé une conférence de co-création du 03 au 05 avril 2024 à Ouagadougou afin de discuter de la santé sexuelle et reproductive dans le contexte de crise sécuritaire. L’objectif était de dégager des solutions s’appuyant sur le numérique pour réduire le gap en matière d’accès aux services de santé sexuelle et reproductive.

En dépit de la situation sécuritaire que connaît le Burkina Faso, l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive dans le pays demeure un défis pour lequel l’association SOS JEUNESSE & DEFIS reste engagé. Dans le cadre de ses initiatives allant dans ce sens, elle a organisé une conférence de co-création sur le thème « crise sécuritaire et santé sexuelle et reproductive : quelles solutions à l’ère du numérique ? ». L’activité s’est tenue du 03 au 05 avril 2024 à Ouagadougou et a réuni une cinquantaine de participants issus, entre autres, des ministères, des ONG et du monde associatif.

Durant ces 72h, ils ont échangé autour des thèmes tels que « Solutions innovantes à travers le digital pour l’amélioration des DSSR », « crise sécuritaire et santé sexuelle et reproductive : quelles solutions à l’ère du digital ».

À l’issue de ces 72h d’échanges, les participants seront chargés d’identifier des sous-thèmes afin de proposer des solutions innovantes.

Selon le responsable suivi et évaluation de SOS JEUNESSE ET DEFIS, Ives Ouédraogo, l’objectif de la conférence était de limiter l’impact de la crise sécuritaire sur l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive à travers l’usage du numérique.

« Comme vous le savez depuis 2016 le Burkina Faso subit des attaques et ces attaques ont des conséquences sur les populations notamment sur la santé sexuelle et reproductive. Nous nous sommes dit que le numérique peut être une aubaine pour pallier ces différentes conséquences. Nous avons donc décidé d’initier cette conférence sur la co-création qui permettra aux différents participants de réfléchir sur les approches qui peuvent permettre de juguler les impacts de la crise sécuritaire », a expliqué M.Ouédraogo.

A cet effet, Jeunesse et Défis héberge un site dénommé Share-Net Burkina. Ledit site se veut être une plateforme de gestion des connaissances dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Il réunit un réseau de membres œuvrant pour l’accès aux connaissances en santé de la reproduction à travers la génération, le partage et la promotion de l’utilisation des connaissances pour le développement de meilleures politiques en faveur des Droits et santé sexuelle et reproductive (DSSR). La plateforme est financée par le ministère des Affaires Étrangères du royaume des Pays-Bas.

Pour le représentant de la directrice de la Santé de la famille au ministère en charge de la Santé, Dr Mathieu Bougma, cette rencontre a permis de faire l’état des lieux de la plateforme et des recommandations pour améliorer l’accès des jeunes et adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive.

Créée en novembre 2002, SOS JEUNESSE & DEFIS se présente comme étant une association de droit burkinabè qui agit pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive au niveau des jeunes.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info