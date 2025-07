Soutien aux familles victimes de guerre: l’Eglise AD de la Zone 1 remet 120 sacs de vivres

L’Eglise des Assemblées de Dieu de la Zone 1 a remis un don composé de vivres à l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre, mercredi 16 juillet 2025 à Ouagadougou.

Le Burkina Faso s’est inscrit dans une dynamique de soutien national, lancée par le chef de l’Etat, appelant les citoyens à accompagner les familles des soldats tombés au front. Pour répondre à cet appel, l’Eglise des Assemblées de Dieu de la zone 1 a remis un don de vivres à l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG), le mercredi 16 juillet 2025 à Ouagadougou. Le représentant de l’Eglise des Assemblées de Dieu (AD) de la zone 1, Alain Bako, a indiqué que le don est composé de 120 sacs de 25 kg de riz, 40 cartons de savons, 33 bidons d’huile de 5litres.

Il a expliqué que le don de vivres remis à l’ASVOVIG s’inscrit dans une démarche spirituelle et solidaire portée par la foi chrétienne. « Dans la parole de Dieu, l’amour s’exprime en paroles mais surtout en actes. C’est pourquoi, au-delà des prières, nous avons posé un acte concret pour manifester l’amour de Dieu envers les personnes en détresse », a-t-il déclaré. Selon M. Bako, ce geste s’inscrit dans le cadre du mois de la solidarité, une initiative annuelle de l’Eglise pendant laquelle les fidèles sont invités à donner, selon leur cœur, pour venir en aide à des personnes qu’ils ne connaissent pas forcément, mais dont la souffrance interpelle. « Cette année l’Eglise a décidé de consacrer son élan de solidarité aux veuves, orphelins et victimes de guerre », a -t-il ajouté.

Le directeur général de l’ASVOVIG, le médecin colonel Lamine Ouédraogo, a exprimé sa profonde gratitude suite à la réception du don. « Nous avons été très honorés et c’est avec reconnaissance que nous avons reçu ces vivres », a-t-il déclaré. Le médecin colonel a également précisé que ce soutien s’inscrit dans une politique plus globale, axée sur l’autonomisation des veuves et des orphelins. Il a souligné que l’objectif à long terme est de permettre à ces familles de se relever et de poursuivre le combat de leurs proches, afin que la paix et la stabilité reviennent au Burkina Faso.

Il a remercié l’Eglise AD de le zone 1 au nom des veuves, orphelins et victimes de guerre mais aussi de l’ensemble de la hiérarchie militaire engagée dans cette mission de solidarité. Le directeur a enfin lancé un appel à la solidarité nationale : « Nous exhortons chaque citoyen à s’impliquer. Avec l’élan collectif actuel, nous croyons qu’il est possible d’apporter sérénité et espoir dans les foyers de nos héros. Ensemble, nous construirons un Burkina Faso radieux », a-t-il lancé. La cérémonie a aussi été marquée par la remise d’un certificat de reconnaissance à l’Eglise des Assemblées de Dieu de la zone 1 et une séance de prière.

Nadège YAMEOGO

Abibata KARA

(Stagiaire)