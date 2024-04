Sénégal : Ousmane Sonko rend public son équipe gouvernementale

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko a rendu public son équipe gouvernementale. Celle-ci est composée de 25 ministres et de cinq secrétaires d’état.

Parmi les principales nominations, figurent celles de l’ancien directeur de la programmation budgétaire au ministère des finances Cheikh Diba, nommé au poste de ministre des Finances et de Birame Souleye Diop ancien vice-président du Pastef, le parti d’Ousmane Sonko, qui occupera le poste de ministre du pétrole et de l’énergie.

Treize cadres du Pastef en tout héritent de portefeuilles ministériels comme El Malick Ndiaye, nommé aux Infrastructures et aux Transports, ou encore le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndiak Saré : ministre de la Formation professionnelle, et un des fondateurs du parti.

Deux généraux ont été nommés ministres de l’intérieur et de la défense.

Ce nouveau cabinet est restreint comparé au précédent qui comprenait 10 ministres de plus sous Macky Sall.

Le Premier ministre Ousmane Sonko qui a promis une rupture a également nommé des personnalités de la société civiles peu connues du grand public dans ce nouveau gouvernement.

Sidwaya.info

Source : africanews