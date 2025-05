Plaidoyer pour l’égalité des chances : Euphrasie Kouassi Yao mobilise les diasporas à Washington

La ministre et Conseillère spéciale du Premier ministre chargée du genre, Euphrasie Kouassi Yao, a effectué une mission officielle à Washington D.C., aux États-Unis, du 25 avril au 5 mai 2025. Au cours de ce déplacement, elle s’est affirmée comme une véritable ambassadrice du positionnement stratégique de la Côte d’Ivoire sur la scène internationale, en mobilisant les diasporas autour de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons.

Durant son séjour aux États-Unis, la Titulaire de la Chaire UNESCO “Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions” (CUEFPOD), Madame la ministre Euphrasie Kouassi Yao, a multiplié les rencontres diplomatiques, institutionnelles et communautaires. Objectif : consolider les relations avec les partenaires techniques et financiers, et valoriser les avancées majeures de la Côte d’Ivoire en matière de gouvernance inclusive.

Sur le plan diplomatique, lors d’un déjeuner stratégique organisé le 30 avril 2025 avec les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédités à Washington, Mme la ministre a mis en lumière le modèle ivoirien en matière d’égalité des chances. Elle a présenté les acquis majeurs du pays, notamment sa distinction en tant que Championne d’Afrique dans la lutte contre les discriminations à l’égard des femmes et des filles, selon le rapport SIGI 2023 de l’OCDE. Elle a également mis en avant les réformes juridiques et politiques structurantes portées par la vision du Président Alassane Ouattara.

À la suite de ces échanges avec les diplomates, elle a rencontré la diaspora haïtienne ainsi que les diasporas africaines. En sa qualité de Coordonnatrice nationale du Compendium des Compétences Féminines de Côte d’Ivoire (COCOFCI), elle a partagé l’expérience ivoirienne et les résultats obtenus grâce à une volonté politique forte, à l’adoption de l’approche « genre et développement », et à la mise en œuvre de projets innovants. Aux côtés de Mesdames Phara Rodrigue et Nadine Duplessy Kearns, cofondatrices du Haitian Ladies Network (HLN) – une communauté regroupant plus de 95 000 femmes haïtiennes à travers le monde – des perspectives de partenariat stratégique ont été envisagées. Celui-ci serait axé sur le leadership féminin, la formation, le réseautage et le partage de bonnes pratiques.

Dîner d’hommage

Dans la continuité de cette mission, un dîner d’honneur a été offert par S.E.M. Ibrahim Touré, Ambassadeur de la Côte d’Ivoire aux États-Unis, en présence de nombreuses femmes issues des diasporas ivoirienne, guinéenne, malienne, burkinabè, tunisienne et haïtienne.

La ministre a rappelé le rôle pionnier de la Côte d’Ivoire dans la mise en œuvre de politiques structurantes telles que le FAFCI et le COCOFCI, véritables leviers d’autonomisation et de réduction des inégalités.

En tant que Présidente mondiale du G100 – First Ladies Outreach, elle a présenté cette organisation et invité les femmes de la diaspora à rejoindre ce réseau mondial dédié à la transformation féminine.

Félicitée pour son leadership visionnaire et son engagement en faveur de l’égalité des chances, Mme Euphrasie Kouassi Yao a saisi l’occasion pour mobiliser les femmes de la diaspora autour du Compendium des Compétences Féminines de Côte d’Ivoire (COCOFCI). Elle a encouragé les membres déjà inscrites à télécharger la nouvelle application mobile du programme, à mettre à jour leurs informations et à inviter d’autres femmes à rejoindre la plateforme, afin de ne manquer aucune opportunité de visibilité, de formation ou de nomination.

Ce dîner a également été l’occasion de présenter le partenariat stratégique entre le COCOFCI et le programme ADWIN (African Descendant Women Impact Network), première plateforme inclusive fondée sur l’intelligence artificielle au service des femmes africaines et afro-descendantes dans le monde. Le lancement officiel d’ADWIN est prévu les 5 et 6 juin 2025 à Abidjan.

La mission de la ministre Euphrasie Kouassi Yao à Washington s’inscrit dans un contexte international favorable, marqué par la reconnaissance de la Côte d’Ivoire comme modèle africain de gouvernance et d’égalité, avec un score historique de 17,3/100 au SIGI 2023 de l’OCDE. Elle souligne également le rôle stratégique des diasporas dans la transformation sociale, notamment à l’approche des échéances électorales de 2025.

Enfin, cette initiative s’aligne pleinement sur la campagne CREA-PAIX 2025, qui promeut la non-violence active comme voie vers la paix, en faveur d’une cohésion sociale renforcée et d’un développement durable centré sur l’humain.

