Xi Jinping envoie une lettre de félicitations à l’événement d’échange culturel entre la Chine et la Russie intitulé « Le flambeau de la paix, un nouveau chapitre dans cette ère »

Le 7 mai, heure locale, le président chinois Xi Jinping a envoyé une lettre de félicitations à l’événement d’échange culturel entre la Chine et la Russie intitulé « Le flambeau de la paix, un nouveau chapitre dans cette ère », en commémoration du 80e anniversaire des victoires de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise et de la Grande Guerre patriotique de l’Union soviétique.

M. Xi a indiqué qu’il y a 80 ans, les peuples chinois et russe avaient fait des contributions impérissables historiques pour la victoire de la Guerre antifasciste mondiale, avaient noué une amitié indéfectible scellée de sang, et avaient jeté une base solide pour le développement de haut niveau des relations des deux parties. Aujourd’hui, 80 ans plus tard, grâce aux efforts des deux pays, les relations Chine-Russie continuent de rayonner d’une nouvelle vitalité et ont établi un nouveau modèle pour les relations entre les grands pays.

M. Xi a souligné la signification importante et profonde de promouvoir les échanges culturels et humains pour approfondir la compréhension mutuelle, renforcer le bon voisinage et consolider auprès de l’opinion publique le socle des relations bilatérales. Il souhaite que les médias des deux pays assument conjointement leur mission en avançant main dans la main et qu’ils mènent plus d’échanges culturels et humains qui favorisent la compréhension mutuelle entre les peuples, qui soient accessibles au grand public et qui fassent preuve d’une communication humaine chaleureuse, pour donner une nouvelle impulsion favorisant les échanges amicaux et conviviaux entre les deux peuples, pour donner un nouvel éclat au développement du partenariat de coordination stratégique global pour une nouvelle ère entre la Chine et la Russie, pour apporter une nouvelle contribution à la construction d’une communauté de destin pour l’humanité.

L’événement d’échange culturel entre la Chine et la Russie intitulé « Le flambeau de la paix, un nouveau chapitre dans cette ère » a été co-organisé mercredi par China Media Group (CMG) et la Compagnie pan-russe de télévision et de radiodiffusion (VGTRK) à Moscou. Le même jour, le président russe Vladimir Poutine a également envoyé une lettre de félicitations pour cet événement.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source: CGTN Français