Pô/ Burkina Faso : la Police nationale met aux arrêts deux trafiquantes de cannabis

La Police nationale a mis fin aux activités illicites de deux individus qui s’adonnaient au trafic et à la vente de cannabis entre le Burkina Faso et certains pays voisins.

Les deux trafiquantes se faisaient passer pour des passagers de véhicules de transport en commun, faisant ainsi le transport entre le Burkina Faso et des pays voisins.

Ils payaient des sacs de voyage neufs dans lesquels ils chargeaient la drogue et y ajoutaient quelques vêtements. Elles empruntaient les véhicules pour se rendre à Ouagadougou avec leur marchandise. Une fois sur place, ils se dissimulaient dans d’autres compagnies de voyage pour se rendre dans le pays de destination où le cannabis était vendu sur les sites d’orpaillages.

La police a pu appréhender à Pô, les deux trafiquantes lors d’une opération de contrôle et de fouille sécuritaire, et a saisi deux sacs contenant vingt-deux boules de cannabis de seize 16 kg dont la valeur est estimée à près de 1.760.000 FCFA.

#Sidwaya.info