Politique nationale des sports et des loisirs: le processus pour le nouveau référentiel lancé

Dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale des sports et des loisirs, la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) département chargé des sports a organisé ,le vendredi 8 novembre 2024, à Ouagadougou, une séance de diagnostic qui a réuni les différents acteurs du monde du sport burkinabè.

Représentants de fédérations sportives, anciens sportifs et sportifs en activité, sponsors, presse sportive, entraineurs et arbitres, chercheurs, comité national olympique et des sports burkinabè, ils étaient nombreux à cette séance participative. Cette rencontre est la première étape du processus d’élaboration de la nouvelle Politique nationale des sports et des loisirs (PNSL). Sous la houlette du département en charge des sports, ils se sont penchés une demi-journée durant sur plusieurs thématiques.

L’exercice du jour a consisté pour chaque groupe d’acteurs à répondre à une série de questions. Les réponses récoltées serviront, notamment à travers le rapport diagnostique qu’elles permettront d’élaborer, de base pour la rédaction future du nouveau référentiel de planification en matière de sports et de loisirs. Un document qui sera la feuille de route pour les interventions des différents acteurs, a expliqué le directeur des sports scolaires, universitaires et de la relève, Babanien Sirima.

La politique nationale des sports et des loisirs est arrivée à échéance en 2020. Depuis cette période, le département ne dispose plus de référentiel de planification dans le domaine.

Cette situation a conduit les membres du Conseil d’administration du secteur ministériel

(CASEM) de décembre 2023 à recommander l’élaboration d’une stratégie nationale des sports et des loisirs d’ici au 31 décembre 2024.

Voro KORAHIRE