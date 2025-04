Port du casque: la direction générale des Editions Sidwaya sensibilise son personnel

La direction générale des Editions Sidwaya a initié une séance de sensibilisation de son personnel au port du casque, couplée au contrôle de présence et de ponctualité effective au service, dans la matinée du mercredi 9 avril 2025, à Ouagadougou. Cette activité entre dans le cadre des Journées nationales d’engagement patrio-tique et de participation citoyenne.

La sécurité du personnel des Editions Sidwaya tient à cœur à la direction générale de l’entreprise de presse. Dans la matinée du mercredi 9 avril 2025, à l’occasion des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, la Directrice générale des Editions Sidwaya, Assétou Badoh, assistée du Secrétaire général Noufo Enok Kindo, du directeur des Ressources humaines, Abou Barro, et du président de la mutuelle des travailleurs, Nouhou Savadogo, a effectué devant l’entrée principale de Sidwaya un contrôle de l’effectivité du port du casque par les agents.

La directrice générale a souligné que le port du casque préserve la sécurité de l’usager en

cas d’accident. Elle a demandé aux travailleurs de la Maison commune d’adopter les bons réflexes. Mme Badoh a précisé que le ministère en charge des transports a élevé Sidwaya au rang d’ambassadeur du port du casque. Une distinction qui encourage l’entreprise de presse à accentuer les opérations de sensibilisation et accompagner les initiatives gouvernementales entrant dans le cadre de la sécurité routière.

« Félicitations ! Continuez à porter régu-lièrement votre casque en circulation, mais sensibilisez également vos proches autour de vous sur les dispositions sécuritaires en circulation notamment le port du casque », a-t-elle encouragé les agents qui possèdent cet équipement de protection. La directrice générale a annoncé qu’une autre opération de contrôle sera organisée dans les mois à venir car, selon elle, il s’agit d’un décret pris par le gouvernement pour protéger les populations. Le chef de la section conduite, Monsiké Sidé, qui a dit avoir perdu son casque a pris l’engagement d’acheter un autre afin d’être en conformité avec la mesure portant port du casque.

« Ce n’est pas une négligence, j’ai compris le message de la directrice générale, en tant que chef de service de la section conduite, je dois montrer l’exemple et je vais le faire dans les jours prochains », a promis M. Sidé. En ce dernier jour de la première phase des Journées nationales d’engagement patrio-tique et de participation citoyenne, la hiérarchie de Sidwaya a félicité l’ensemble du personnel pour la discipline et le travail abattu jusque-là. Au bilan, la majorité des agents des Editions Sidwaya ont pris l’habitude du port du casque, seuls quelques-uns doivent encore se mettre à jour.

Wanlé Gérard COULIBALY