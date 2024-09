Prix Africain du Changement Climatique et de l’Information Environnementale : Patinema Oumar Ouédraogo des Éditions Sidwaya, lauréat en Presse écrite

Le 31 août 2024, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le journaliste burkinabè Patinema Oumar Ouédraogo, des Éditions Sidwaya, a été distingué lors de la prestigieuse cérémonie du Prix Africain du Changement Climatique et de l’Information Environnementale. Son enquête percutante, intitulée « Carbonisation au Sud-Ouest du Burkina Faso : Des Pratiques Humaines qui Mettent des Espèces Végétales en Péril », a été couronnée dans la catégorie presse écrite.

Ce prix, organisé par l’Alliance Panafricaine pour la Justice Climatique (PACJA), a reconnu le travail de M. Ouédraogo pour avoir mis en lumière les pratiques dévastatrices de carbonisation qui menacent les écosystèmes forestiers du Sud-Ouest du Burkina Faso.

La compétition a connu la participation de plus de 500 candidatures provenant de 30 pays africains, démontrant. Le prix décerné au journaliste souligne non seulement son talent et son dévouement, mais également le rôle central des Éditions Sidwaya dans la promotion de l’information de qualité au Burkina Faso.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info