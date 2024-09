FOCAC 2024 : le chef de la diplomatie burkinabè est arrivé dans la capitale chinoise

SEM Karamoko Jean Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, est arrivé à Pékin dans la soirée du samedi 31 août 2024.

Il a été accueilli par l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso SEM Lu Shan, et l’ambassadeur du Burkina Faso à Pékin SEM Daouda Bitie. Le chef de la diplomatie burkinabè prendra part avec les autres membres de la délégation qui sera conduite par le Premier ministre Maître Apollinaire Joachimson Kyèlem de Tambela, au Forum sur la coopération sino-africaine édition 2024. Prévu du 4 au 6 septembre, le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), est un moment décisif pour renforcer les liens stratégiques entre la Chine et l’Afrique. Le Burkina Faso saisira cette occasion pour renforcer ses liens de coopération avec la République populaire de Chine, et partager sa vision sur les thématiques qui seront abordées à ce forum. Il s’agit principalement de la paix et la sécurité, de la gouvernance politique, de l’industrialisation et la modernisation de l’agriculture et de la coopération dans le cadre de l’Initiative « la ceinture et la route ». Le FOCAC 2024 sera placé sur le thème central

« S’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau ».

DCRP/MAECR-BE