Lutte contre l’insécurité  au Sahel : Le président sénégalais exhorte l’Europe à un engagement accru  

Le président sénégalais, Diomaye Faye, a lancé un appel à l’Europe pour qu’elle intensifie son engagement dans la lutte contre l’insécurité qui sévit au Sahel. Lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, tenue le jeudi 29 août dernier, le président Faye a insisté sur l’urgence d’une réponse plus robuste de la part de l’Europe.

« L’Afrique et l’Europe partagent un destin sécuritaire commun », a-t-il déclaré. Le président sénégalais a ainsi appelé l’Europe à assumer une responsabilité plus grande et à renforcer son soutien dans cette lutte cruciale pour la stabilité régionale.

Sidwaya.info