Production d’huile alimentaire: le chef de l’Etat inaugure une nouvelle unité industrielle

Le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré, le lundi 29 avril 2024 à Bobo-Dioulasso, les installations de l’Agence Deli Internationale Prod Industries (ADIPROD INDUSTRIES SA). Cette nouvelle unité industrielle va produire à terme plus de 25 000 tonnes de beurre de karité et plus de 20 000 tonnes d’huile alimentaire.

Spécialisée dans la production et dans la commercialisation d’huile alimentaire et des produits dérivés, l’Agence Deli Internationale Prod Industries (ADIPROD INDUSTRIES SA) dont les travaux d’installation sont toujours en cours, va produire plus de 25 000 tonnes de beurre de karité (brute et raffinée) et plus de 20 000 tonnes d’huile alimentaire. D’une superficie de 10 hectares, elle est située à la zone industrielle du secteur 23 de Bobo-Dioulasso. D’un coût de réalisation d’environ 18 milliards F CFA, ADIPROD INDUSTRIES SA va également créer plus de 1 000 emplois directs. Le lundi 29 avril 2024, le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré l’unité industrielle en présence des membres du gouvernement et des opérateurs économiques.

Il a, à travers le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Poda, adressé ses encouragements à la promotrice de l’unité, Oumou Diallo. Ainsi, le chef de l’Etat a loué le courage de Mme Diallo pour « avoir fait le choix de se lancer dans un secteur d’activité à fort potentiel de croissance, combien essentiel dans la transformation structurelle de nos économies en donnant plus de valeur à nos matières premières locales, l’une des priorités du gouvernement à travers sa politique du consommons local ».

Il l’a invitée à tout mettre en œuvre pour respecter les promesses de création d’emplois et de structuration du secteur dans lequel l’unité évolue. Le ministre en charge du commerce a lancé ce même appel à l’ensemble des opérateurs économiques en les incitant à « multiplier davantage les initiatives en investissant dans la création de nouvelles unités industrielles qui participent à la création de valeur ajoutée et d’emplois décents et au renforcement de la souveraineté alimentaire de notre pays ».

Dans cette dynamique, le Président de la Transition, chef de l’Etat, Ibrahim Traoré, a promis d’accompagner les entreprises qui s’investissent dans la transformation des produits locaux afin que tout ce qui est produit au Burkina Faso puisse être transformé au Burkina Faso pour donner plus de valeur ajoutée aux produits locaux.

La transformation des produits locaux encouragée

« Nous avons décidé d’accompagner cette unité industrielle et nous souhaitons accompagner tous ceux qui vont se lancer dans la transformation de nos produits », foi du capitaine Ibrahim Traoré. Pour l’instant, ADIPROD INDUSTRIES SA va augmenter l’offre d’huile alimentaire et de beurre de karité sur le marché. La société va également réhabiliter l’image et le statut économique de la région des Hauts-Bassins en donnant du travail et de l’espoir aux jeunes et aux femmes.

La promotrice Oumou Diallo se réjouit de voir son projet mûri depuis 2006 devenir une réalité. Cette usine polyvalente, une fois toutes les installations terminées, va produire, selon Oumou Diallo, du beurre de karité et des huiles alimentaires à base du coton, du soja ou du tournesol.

Le représentant des parrains, Idrissa Nassa, président du Conseil national du patronat burkinabè, a salué ADIPROD INDUSTRIES SA. A la suite du président de la Transition, le parrain a exhorté les opérateurs économiques du Burkina Faso à s’investir dans la production et la transformation des produits locaux pour accroître la création de valeurs ajoutées qui concourent à une prospérité pérenne et partagée.

Adaman DRABO