Projet DANIDA TOP UP: Le SG d’OXFAM Danemark, Lars Koch visite les résultats à Kaya

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Assistance et protection des communautés affectés par les conflits et les effets du changement climatique au Burkina Faso », une délégation de OxFam, conduite par le secrétaire d’OxFam Danemark, Lars Koch, a effectué une visite-terrain à Kaya, le jeudi 12 septembre 2024.

Le projet «Assistance et protection des communautés affectées par les conflits et les effets du changement climatique au Burkina Faso » vise à améliorer les conditions de vie dans les zones touchées par les conflits et le changement climatique, en garantissant la paix, la protection, la dignité, les droits de l’homme et une meilleure résistance au changement climatique.

Financé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark pour une durée de 12 mois (15 août 2023-15 septembre 2024), ledit projet est mis en œuvre dans la commune de Kaya par OxFam et son partenaire ATAD.

Pour constater l’impact du projet au profit des bénéficiaires, une mission de Oxfam, conduite par le Secrétaire général (SG) de OxFam Danemark, Lars Koch a débuté sa tournée par une visite de courtoisie au haut-commissaire du Sanmatenga, Idrissa Gamsonré et au personnel du bureau de OCHA, chargée de coordination des affaires humanitaires.

La délégation a ensuite mis le cap sur la Maison de la femme de Kaya où elle a échangé avec les femmes déplacées internes et hôtes en fin de formation sur des Activités génératrices de revenus (AGR). En effet, 130 femmes ont été formées sur les métiers porteurs tels que la saponification, le tissage, le tricotage, la transformation des Produits forestiers non ligneux (PFNL).

Une initiative saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. « Nous avons été formées en AGR durant trois mois. Nous remercions OxFam et tous ceux qui ont contribué à améliorer nos conditions de vie. Avant nous faisions de porte à porte pour solliciter des lessives et avoir de quoi survenir aux besoins de nos familles», s’est réjouie la porte-parole des bénéficiaires Mariam Sawadogo.

Les bénéficiaires ont rassuré qu’avec cette formation et la dotation du matériel d’installation, elles pourront désormais soutenir leurs maris dans la scolarisation, les soins, et l’alimentation de leurs enfants.

Des témoignages qui réjouissent la mission. «Nous sommes très satisfaits de ces résultats au regard des témoignages des bénéficiaires en AGR, qui ressortent qu’elles seront capables de vendre pour vivre dignement et être résiliente » s’est réjoui Lars Koch.

Après la Maison de la femme, le site des déplacés Sougri-Nooma, situé au secteur 4 de Kaya, a aussi reçu la mission. Là, après avoir salué l’action de OxFam à leur endroit, les déplacés internes ont mis l’occasion à profit pour présenter leurs doléances qui se résument entre autres par le problème d’eau, la vétusté de certaines tentes et le besoin d’assistance alimentaire.

Cette visite du SG-OxFam Danemark est appréciée positivement par le directeur régional en charge de l’Action humanitaire du Centre nord, Moïse Bado. «Nous félicitons OxFam pour son accompagnement qui s’inscrit en droite ligne de la vision des plus hautes autorités », a-t-il déclaré.

La tournée s’est achevée par un débriefing avec les acteurs de la mise en œuvre au bureau d’OxFam-Kaya, avec les félicitations du SG-OxFam Danemark à l’ensemble des parties prenante du projet pour l’atteinte des résultats escomptés.

Emil Abdoul Razak SEGDA

Segda9emil@gmail.com