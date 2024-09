Projet TRHIMO : les bénéficiaires à la caisse dans les prochains jours

Plusieurs bénéficiaires du projet Travaux routiers à haute intensité de main-d’œuvre (TRHIMO), dont des Personnes déplacées internes (PDI), avait commencé à perdre patience au sujet du paiement d’un reliquat qui leur était dû. Mais selon les informations de Kantigui, la fumée blanche tant attendue est prévue dans les prochains jours. Dans un communiqué adressé aux présidents des délégations spéciales de plusieurs villes du Burkina Faso notamment Dédougou, Fada N’Gourma, Kaya, Ouahigouya et Tenkodogo dont Kantigui a obtenu copie, le secrétaire permanent du TRHIMO, le capitaine Ollo Palenfo, informe que les « brigadiers » vont recevoir dans un premier temps, l’allocation du mois de juillet au plus tard vendredi 13 septembre 2024 et les différentes retenues, à la fin du mois. Le SP-TRHIMO a expliqué que la gestion a été rendue difficile dans certaines communes parce que des bénéficiaires avaient été remplacés sans que sa structure ne soit informée. « A l’issue des paiements, une note d’information sera portée à leur connaissance pour la clôture des comptes au profit des brigadiers », a pu lire Kantigui.

Fada N’Gourma : 300 cartons de Vody saisis

Kantigui a appris que la lutte contre la contrebande continue de porter fruit à travers le pays. En effet, il est parvenu à Kantigui qu’hier mardi 10 septembre 2024, un important coup de filet a été réalisé par la direction régionale en charge du commerce de l’Est, en collaboration avec la Police nationale. « Plus de 300 cartons de boissons Vody ont été saisis, d’une valeur estimée à plus de 4 millions F CFA. Le commerçant impliqué dans cette affaire, qualifié d’indélicat, pourrait faire face à des sanctions sévères », a fait savoir la source de Kantigui. La production, la vente et la détention de cette boisson de marque Vody, a expliqué cette source, est prohibée par l’arrêté n°2014-00286, daté du 24 juin 2024 qui vise à protéger les consommateurs en interdisant les produits jugés dangereux pour la santé publique. Kantigui salue ce coup de filet qui rappelle l’importance de la vigilance et de la coopération entre les différents acteurs de la société pour contrer la contrebande, garantir un marché équitable et protéger la santé et la sécurité des consommateurs.

Concours de la magistrature : une plainte contre des accusations de non transparence du processus

Il est tombé dans l’oreille de Kantigui que le ministère en charge de la justice a saisi le procureur général près la Cour d’appel de Ouagadougou, à la suite des informations véhiculées sur les réseaux sociaux, concernant l’organisation du concours de la magistrature. Selon la source de Kantigui, dans un post sur sa page Facebook, une personne dit avoir appris l’existence d’un réseau qui permet d’obtenir le concours de la magistrature en déboursant au moins 2 millions F CFA. « Les acteurs qui se donneraient à ces pratiques mafieuses doivent arrêter. D’ailleurs, des enquêteurs doivent mener des investigations dans ce sens ! N’importe qui ne doit pas faire partie du jury d’un concours ! Tout comme n’importe qui ne devrait pas porter la toge ! Tout le jury devrait être renouvelé à l’avenir pour plus de crédibilité ! », a-t-elle fait savoir. Au regard de la gravité des accusations, a-t-on dit à Kantigui, le ministère a saisi la justice, tout en invitant toute personne disposant d’informations à même de contribuer à la manifestation de la vérité, à les communiquer aux autorités judiciaires, notamment au parquet général de Ouagadougou. « Le concours de la magistrature, à l’instar de tout concours de la Fonction publique, ne saurait laisser subsister le moindre doute, quant à la transparence de son processus et à l’égalité des chances des citoyens burkinabè remplissant les conditions pour y prendre part », a conclu la source de Kantigui. Kantigui espère que les fins limiers mettront la main sur l’auteur de cette publication afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

Vaccin RTS,S : près de 40 000 doses injectées aux enfants dans le Sud-Ouest

En cette période où le paludisme touche plusieurs personnes, Kantigui est tombé sur une information qui lui a donné du baume au cœur. Selon l’informateur de Kantigui, dans la région du Sud-Ouest, de nombreux enfants de moins de 5 ans ont reçu le vaccin antipaludique RTS,S. D’après la source de Kantigui, de février 2024, date d’introduction du RTS,S dans la Programme élargi de vaccination (PEV) à août dernier, ce sont 38 226 doses qui ont été injectées aux enfants dans cette partie du pays. Mieux, ce vaccin combiné aux autres méthodes de lutte, aurait permis de faire baisser considérablement le taux de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Kantigui se réjouit des résultats obtenus et fonde l’espoir que les efforts conjugués de tous les acteurs, contribueront à éradiquer ce mal qui endeuille de nombreuses familles chaque année.

