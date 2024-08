Promotion de la médecine traditionnelle : les tradi-praticiens et herboristes obtiennent un bosquet

La Fédération nationale sans frontière des tradi-praticiens et herboristes de santé du Burkina Faso (FNSTHS/BF) a inauguré son bosquet, au secteur 18 de Tanghin, dans l’arrondissement 4 de Ouagadougou, le lundi 19 août 2024.

De la part des autorités municipales de Ouaga-dougou et des partenaires de la commune, les tradi-praticiens et les herboristes du Burkina Faso, ont obtenu un bosquet pour mener à bien leurs activités de santé. Regroupés au sein de la Fédération nationale sans frontière des tradi-praticiens et herboristes de santé du Burkina Faso (FNSTHS/BF), ils ont inauguré ce lieu situé au secteur 18 de Tanghin, dans l’arrondissement 4 de Ouagadougou, le lundi 19 août 2024. L’inauguration de l’espace s’est déroulée en présence des autorités coutumières et religieuses, des corps paramilitaires, des autorités municipales et administratives et des populations. Les chefs coutumiers (Ouidi Naaba et Tanghin Naaba représentés) ont tous salué les autorités municipales qui ont permis au projet d’acquisition du bosquet de se réaliser. Le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement à qui profite cette initiative a reconnu sa pertinence.

Ainsi, le représentant du ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Jérémie Nagalo, a indiqué que la création du bosquet et son reboisement répondent « concrètement » à l’appel du chef de l’Etat, le

capitaine Ibrahim Traoré, d’œuvrer pour un « Burkina plus vert et plus résilient ». Au-delà de la restauration du couvert forestier, cet espace de reboisement met en valeur le rôle crucial des plantes médicinales dans le système de santé du Burkina Faso et dans la lutte contre la pollution, a-t-il soutenu. « Ces plantes souvent négligées constituent un véritable trésor pour le Burkina Faso. Elles sont utilisées depuis des siècles par nos ancêtres pour soigner de nombreuses maladies et peuvent également contribuer à la recherche de nouveaux médicaments et à la réduction de la pollution », a rappelé Jérémie Nagalo. Il a appelé les chefs coutumiers à accompagner la FNSTHS/BF dans la préservation du patrimoine naturel du Burkina Faso en sensibilisant les populations et en promouvant des pratiques respectueuses de l’environnement. Le parrain de la cérémonie, Jean Bosco So, a expliqué qu’il est urgent, face à la pression démographique et au changement climatique, de mettre en place des mécanismes de gestion durable des forêts. C’est dans cette optique que le Projet de gestion durable des paysages communaux pour la REDD+ (PGPC/REDD+) dont il a la charge, entend apporter sa « modeste » contribution à la réussite de la gestion du bosquet.

La FNSTHS/BF félicitée

« C’est pourquoi, il me plait de féliciter la Fédération et de saluer l’initiative de ce bosquet consacré uniquement aux plantes médicinales. Du reste, cette volonté s’inscrit en droite ligne dans la foresterie privée qui fait actuellement l’objet d’étude au niveau du PGPC/REDD+ en vue d’un accompagnement approprié des acteurs par le Projet », a assuré Jean Bosco So. Il a exhorté les membres de la FNSTHS/BF à l’entretien « rigoureux » du bosquet. Le président de la FNSTHS/BF, Moussa Zoungrana, a d’emblée exprimé sa « profonde » gratitude aux partenaires de la Fédération. Il a confié que ce sont près de 5 000 plants médicinaux qui ont été mis en terre lors de cette ouverture du bosquet. El hadj Naaba Sanem a également été reconnai-ssant au département en charge de l’environnement, à la chefferie coutumière et au PGPC/REDD+ pour leurs appuis apportés à sa structure fédérative. Quant au Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, il a laissé entendre que ce site est dédié à la culture et à la valorisation du travail des femmes déplacées. Il a invité les tradi-praticiens et herboristes du pays des Hommes intègres à user de leurs talents pour trouver des remèdes à des maladies qui troublent la santé des populations, à l’image de la dengue. Séance tenante, le président des tradi-praticiens du Kadiogo, Samuel Sawadogo et le Dr en pharmacopée traditionnelle, Hyacinthe Bonkoungou, ont loué les actions de la FNSTHS/BF en faveur de la santé des Burkinabè. Ils ont, par ailleurs, traduit leur engagement à accompagner permanemment les différentes activités de la Fédération.

Boukary BONKOUNGOU