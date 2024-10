Promotion de la paix et du dialogue social : la Conférence épiscopale Burkina-Niger appelle les Burkinabè à l’union

Une mission gouvernementale, conduite par le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a échangé avec une délégation de la Conférence épiscopale Burkina-Niger, avec à sa tête son président, Monseigneur Laurent Dabiré, vendredi 18 octobre 2024, à Ouagadougou.

A l’occasion, le ministre d’Etat a transmis aux leaders religieux, le message du président du Faso relatif à la promotion de la paix et de la cohésion.

A la suite des chefs coutumiers, des membres du gouvernement sont allés à la rencontre des leaders religieux pour leur transmettre le message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. En effet, dans la journée du vendredi 18 octobre 2024, une délégation conduite par le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, s’est rendue à la Conférence épiscopale Burkina-Niger.

Là, la délégation gouvernementale a été reçue par Monseigneur Laurent Dabiré, président de la Conférence qui avait à ses cotés, Mgr Prospère Kontiébo, archevêque métropolitain de Ouagadougou et Mgr Alexandre Bazié, évêque auxiliaire de Koudougou.

Le ministre Bassolma Bazié a, d’entrée de jeu, traduit la disponibilité et la reconnaissance du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour l’implication des leaders religieux dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Burkina qui est confronté, a-t-il rappelé, à une horde d’attaques terroristes. « Si, nous n’avions pas des responsables religieux et coutumiers assez responsables, les déchirures au niveau national allaient être plus graves », a-t-il fait remarquer.

C’est pourquoi, le chef de la délégation gouvernementale a encouragé la Conférence épiscopale Burkina-Niger à poursuivre dans leur lancée de conscientisation, de sensibilisation de leurs communautés, surtout de la jeunesse, pour un Burkina de paix et de quiétude.

Dans cette même vision, Bassolma Bazié a invité, les leaders religieux à continuer à aider l’Etat à mieux communiquer et à renforcer la même vision en leur sein et au niveau des communautés afin de pouvoir véhiculer les messages.

« Le chef de l’Etat donne des orientations, il prend des decisions, mais le message qu’il nous envoie à porter est davantage mieux porté quand ils sont transmis par les leaders d’opinions », a-t-il relevé.

Le président de la Conférence épiscopale Burkina-Niger, Mgr Laurent Dabiré, à salué l’initiative indiquant avoir bien reçu le message du chef de l’Etat.

« Nous suivons de très près la situation dans notre pays. La guerre s’est installée et nos propres frères se sont retournés contre nous. Il faudra beaucoup de dexterité pour les ramener à la raison », a-t-il signifié. Il a reconnu que dans cette guerre contre le terrorisme, il est important que tous les fils, toutes les composantes de la société unissent les efforts pour l’atteinte des objectifs.

« Nous continuerons à intensifier les prières, mais aussi le temps de l’action et de la réflexion pour voir comment accompagner cette jeunesse », a rassuré Mgr Laurent Dabiré.

Soumaïla BONKOUNGOU