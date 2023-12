Promotion de la santé et de l’environnement par les média : Le Mali remporte le premier prix « Michel Sidibé »

Le Réseau des média africains pour la promotion de la santé et de l’environnement (REMASEN) a clôturé le jeudi 23 novembre 2023, à Lomé au Togo, son 1er forum des média sur la santé infantile, la vaccination et la nutrition soutenu par le bureau régional de L’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du centre. La remise des prix d’excellence dont celui de Michel Sidibé a, été un des actes forts de la clôture.

Le monde des média honoré à Lomé au Togo, lors du 1er forum des média sur la santé infantile, la vaccination et la nutrition organisé par le REMAPSEN en collaboration avec le bureau régional de L’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Ce réseau a initié des prix pour récompenser les journalistes et les pays qui se sont distingués dans la production médiatique sur les thématiques de santé et de l’environnement. Les prix sont : prix Brigitte Monpané (du nom de la vice-présidente qui n’est plus de ce monde) pour la santé, le Prix Thibault Adjibodin (coordonnateur national du Togo décédé en 2022) pour l’environnement et le prix Michel Sidibé pour la meilleure coordination pays du REMAPSEN. L’ancien patron de l’ONU Sida et ancien ministre de la Santé du Mali, Michel Sidibé, est « un infatigable combattant » contre le VIH sida, a souligné le président du REMAPSEN, Bamba Youssouf. « Le prix Michel Sidibé a été instauré pour encourager les médias africains à faire la promotion de la santé et de l’environnement à travers des productions médiatiques de qualité », a-t-il précisé.

Pour l’édition 2023, trois pays se sont distingués. Il s’agit du Mali, de Madagascar et de la Guinée Équatoriale. La cérémonie de remise de prix a bénéficié du soutien de l’ONG Plan International. Et les lauréats ont reçu leur trophée en présence de la directrice pays du plan du Togo.

Dans une vidéo de remerciement, Michel Sidibé a exprimé sa gratitude envers le REMAPSEN et ses partenaires pour le choix porté sur sa personne pour ce prix. Il a souligné l’importance du travail exceptionnel réalisé par le REMAPSEN en matière de sensibilisation, appelant les journalistes et les médias à intensifier leurs efforts dans la promotion de la santé et de l’environnement.

Un prix spécial a été décerné au président de la République du Togo, Faure Gnassimgbé, en reconnaissance de son engagement en faveur de la promotion de la santé infantile. Les critères qui ont valu la sélection des lauréats ont inclus l’activité journalistique, la participation aux activités du REMAPSEN, la publication régulière sur les pages spéciales Santé ou Environnement, et plus encore.

La prochaine cérémonie de remise de prix du Prix Michel Sidibé aura lieu le jeudi 24 octobre 2024 à Kinshasa, en RDC, à l’occasion du forum des médias sur la santé de la reproduction et la planification familiale.

B.S

Palmarès

Prix Michel Sidibé pour la promotion de la santé et de l’environnement des coordinations pays

1er prix : Mali,

2e prix : Madagascar,

3e prix : Guinée.

Prix Brigitte Mopané pour la promotion de la santé

1er prix : Ambroisine Mêmèdé de « Savoir News » au Togo,

2e prix : Idrissa Niassy de « Lii Quotidien » au Sénégal,

3e prix : Madina Belemviré de « Bulletin Santé » au Burkina Faso.

Prix Thibault Adjibodin pour la promotion de l’environnement

1er prix : Hector Namangue de « Vert Togo »,

2e prix : Wilfrid Diakabakana d »Afrique Environnement » au Congo,

3e prix : Cécile Goudou de l’ORTB au Bénin.

B.S