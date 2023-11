Burkina Faso : les Nations-Unies prennent le pouls de la situation humanitaire

délégation des Nations Unies a rencontré le mardi 28 novembre 2023, plusieurs membres du gouvernement de la Transition, dont la ministre de l’Action humanitaire, les ministres délégués à la sécurité et à la coopération régionale, et le ministre d’Etat en charge de la Défense. L’objectif de la mission onusienne est de s’imprégner des réalités que vivent les populations, afin de mieux orienter les actions des humanitaires et accompagner le gouvernement burkinabé.

« Il y’a trois objectifs qui nous ont conduit au Burkina Faso. Il s’agit d’abord de voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir la communauté humanitaire au Burkina Faso et en rapport avec les défis sécuritaires dans le pays. Ensuite, nous sommes venus pour remercier le gouvernement du Burkina Faso et les ONG qui soutiennent dans cet effort humanitaire pour aider les personnes déplacés. Enfin, c’est aussi dégager des messages clés à l’endroit de la communauté internationale pour plus de soutien pour le Burkina Faso » a souligné la cheffe de la délégation, Joyce Msuya.

Source : DCRP/ MAECR-BE