Promotion du sport : l’ambassadeur Charles Kaboré chez le Premier ministre

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, le lundi 14 avril 2025, l’ambassadeur pour le sport, l’ancien capitaine des Etalons, Charles Kaboré. Un seul point a meublé les échanges entre les deux personnalités : la promotion du sport pour en faire un levier de développement du Burkina Faso.

A l’issue de cette audience, l’ancien capitaine des Etalons a affirmé avoir reçu des mots d’encouragements et des conseils utiles de la part du chef du gouvernement pour la réussite de sa mission. « Le Premier ministre nous a donné sa vision dans le domaine du sport et cette vision porte sur l’union de tous les acteurs. J’ai vu son esprit sportif et sa vision du futur pour notre sport, à travers tous les projets qui seront réalisés dans les années à venir. Nous avons parlé de plusieurs projets, notamment la construction des 13 académies sportives dans les 13 régions, la réhabilitation du stade du 4-Août, la relève sportive, etc. », a-t-il soutenu. Le Premier ministre a également invité l’ancien international burkinabè à rester focus sur sa mission de promotion du sport burkinabè en général et à travailler pour l’union des acteurs. Il lui a renouvelé l’engagement du gouvernement à faciliter et favoriser toute initiative dans le sens du rayonnement du sport burkinabè. Depuis sa nomination, Charles Kaboré dit avoir mené plusieurs actions sur le plan national et international dans le cadre de sa mission. Au plan national, sa mission a consisté à promouvoir des évènements sportifs, sans distinction aucune.

« Toutes les disciplines sportives sont importantes. Des disciplines comme la lutte traditionnelle, le cyclisme, le volley-ball, le hand-ball, méritent davantage de promotion » , a-t-il fait savoir. A l’international, l’ambassadeur pour le sport a mis à contribution son carnet d’adresses pour attirer des investisseurs au Burkina Faso. « J’ai eu des contacts, mais je ne suis pas seul à l’avoir fait. D’autres sportifs l’ont également fait.

On doit s’unir parce que mes contacts ne sont pas forcément les contacts des autres. C’est dans l’union qu’on peut amener les investisseurs au Burkina », a-t-il déclaré. Par cette audience, au lendemain des assises nationales du sport et des loisirs qui se sont déroulées du 9 au 11 avril 2025, sur le thème : « Développement du sport et des loisirs dans un contexte de reconquête du territoire », le Premier ministre marque une fois de plus l’engagement du gouvernement à donner au sport toute sa place dans la stratégie de développement socio-économique du pays.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮re