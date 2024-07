Province du Nayala : cinq suspects arrêtés pour détournements d’intrants agricoles

La police nationale a mis la main sur cinq individus accusés de détournements massifs d’intrants agricoles dans à Toma, dans la province du Nayala. Les suspects, comprenant des employés d’un distributeur local et leurs complices, sont impliqués dans la soustraction frauduleuse de 12,2 tonnes d’engrais.

Selon la direction de la communication du ministère en charge de l’Agriculture, « depuis le 17 juin 2024, la Direction régionale de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques de la Boucle du Mouhoun a remarqué des écarts significatifs entre les stocks physiques d’engrais et les registres de paiements et d’enlèvements ».

Alertée par cette situation, la direction régionale, en collaboration avec le distributeur concerné, a procédé à une vérification approfondie des stocks, révélant des cas de soustractions frauduleuses.

En réponse à ces découvertes, les autorités policières ont lancé une opération conduisant à l’arrestation des cinq suspects et à la saisie d’une quantité importante d’engrais encore en leur possession. Les investigations se poursuivent pour déterminer l’ampleur de ce réseau et identifier d’autres complices éventuels d’après ladite direction de la communication.

Déjà, en mars dernier, une dénonciation avait permis le démantèlement d’un réseau similaire de détournement d’engrais par les services régionaux de police judiciaire de Fada N’Gourma, dans la région de l’Est.

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël Sombie, avait annoncé depuis quelques mois la campagne zéro tolérance contre toutes les formes de malversations liées aux intrants agricoles dans son département.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info